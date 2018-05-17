Какое платье выбрать на выпускной

Впереди череда выпускных в школах и вузах. Многие хотят, чтобы этот день запомнился на всю жизнь, и в своем стремлении останавливают выбор на эпатажных, а порой и неуместных нарядах. О том, как грамотно подобрать платье, «Вечерке» рассказал эксперт.

По словам дизайнера Алевтины Каменецкой, выпускницам надо помнить, что для создания оптимального образа и стиля не обязательно тратить огромную сумму денег.

— Я советую пойти практичным путем: выбрать нарядную юбку макси и подобрать под нее красивый топ или блузку с вышивкой. Многие бренды предлагают уже готовые комплекты. Такой образ — выгодная инвестиция в гардероб. После выпускного можно будет сочетать эту юбку с простой футболкой, — советует Каменецкая.

Сезон весна-лето-2018 предлагает невероятный выбор вечерних платьев, доказательством чему стал выход звезд на красной ковровой дорожке в Каннах. На пике популярности среди дизайнеров все еще держится платье макси, считает Каменецкая.

— Однако я не советую выбирать очень пышные платья, так как они существенно ограничивают в движениях. Что касается цветовой гаммы, то можно выбирать самые яркие и сочные оттенки или остановиться на более классической, пастельной гамме.

Чтобы подчеркнуть женственность, можно выбрать кружевной вариант вечернего платья. Они представлены как в виде платья-карандаша, так и в пышном фасоне, который, кстати, подходит абсолютно всем, уверяет Каменецкая.

— Пышный вариант кружевного платья скрывает излишний объем бедер и сужает талию. Утонченность такого образа подчеркнут шпильки и лодочки на каблуке.

По словам стилиста, последним трендом этого сезона стали платья с вуалью, накидками и шлейфом.

— Такие детали придают вечернему образу головокружительную легкость и настоящий шик.

Очередным трендом этого сезона стали платья-маллет, утверждает Алевтина Каменецкая, крой такого наряда отличается тем, что имеет разноуровневый подол. Преимуществом этой модели стало то, что она подходит для девушек любой комплекции. Путем подбора длины можно скорректировать недостатки фигуры. Эта модель может быть с воланами, кружевом, складками, плиссировкой.

— На что еще стоит обратить внимание, так это на цвет вашего образа. В этом сезоне представлено огромное количество красочных и ярких оттенков. Желтый получил сочное название — лаймовый пунш. Этот оттенок имеет в своей основе салатовый цвет, благодаря чему смотрится довольно экстравагантно — но сочетать его с другими цветами будет не так уж и просто, — отмечает дизайнер.

По ее словам, в тренде также глубокий красный оттенок, получивший название черри, который имеет в своей основе теплый оранжевый цвет. Сочетать его с другими яркими цветами не рекомендуется: отличным дуэтом для черри станет почти вся хаки и коричневая гаммы.

— Главный хит весны и лета 2018 года — цвет розовой лаванды. Ну и, конечно же, ультрафиолетовый, яркий, броский и призывный фиолетовый требует недюжинной смелости, чтобы решиться не то что на тотал-лук — даже на блузу, сумку или туфли этого цвета.