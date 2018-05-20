Самые модные тенденции в летнем маникюре 2018: попробуйте первыми!

Идеально для маникюра в жаркую пору подходят цвета, красиво сочетающиеся с загаром. Это могут быть контрастные белый, бежевый, пастельные тона. Уместно выглядят на ногтях и бабочки-цветочки, а также фруктовые рисунки. А вот о кислотных желтом и розовом в этом сезоне лучше забыть. Об остальном читайте ниже.

Градиент в пастельных тонах

Градиент на основе бежевого

Переход цвета от светлого к темному всегда выглядит эффектно. За основу летом лучше взять пастельные и нюдовые тона. Выигрышно будет выглядеть растяжка от небесно-голубого или нежно-розового до белого. Подходят для такого дизайна и все оттенки бежевого. В сочетании с загаром эта вариация градиента будет беспроигрышной!

Минимализм

Минимализм в тренде

Минимализм — основной летний тренд и правило сезона: чем меньше, тем лучше! Это касается и длины, и дизайна. Остается выбрать: небольшая веточка или изящный цветок на однотонном фоне.

Капельки

Капельки на ногтях безымянных пальцев

Дизайн выглядит так, будто его обладательница только что вышла из моря. Здесь важно не переборщить. Пусть капельки будут только на безымянных пальцах.

Морская тема

Публикация от Юлия Корсакова (@ykorsakova)

9 Авг 2017 в 5:13 PDT Сине-белая полоска, якоря, штурвалы — символы, которые напоминают о море, а значит и о лете. Если наскучил привычный принт, выбирайте ракушки, пальмы или морские звезды. Мастера нейл-дизайна умудряются рисовать на ногтях многопалубные корабли!

Фруктовый принт

Публикация от ИДЕИ МАНИКЮРА 💅 (@ideas_for_nailart)

20 Апр 2018 в 11:05 PDT Арбузы, киви, клубника, ежевика, апельсины — вкусный список того, что рисуют мастера в летний сезон, можно продолжать бесконечно. Результат всегда выглядит сочно и аппетитно. Не забывайте, что кислотные цвета остались в прошлом. За основу лучше взять пастельные оттенки.

Мрамор

Публикация от Студия Красоты +79165245126 (@v_shokolade2012)

19 Апр 2018 в 4:52 PDT Черно-белые варианты лучше забыть до осени, а вот в жаркую пору стоит остановить свой выбор на фантазийных расцветках. Эффект текстуры камня создается путем смешивания нескольких цветов лака. За основу можно взять розовый!

Камифубуки

Публикация от Наталья (@natali_nails_semei)

18 Апр 2018 в 12:40 PDT С японского слово переводится как «бумажный шторм». А если по-русски, то эти блестящие пластинки для дизайна можно сравнить с конфетти. Они бывают разных размеров и цветов. На ногтях создают 3D-эффект и напоминают пузырьки лимонада!

Папоротник

Публикация от 🔺Нижний Новгород (@nails.master.nnov)

19 Апр 2018 в 2:16 PDT Принт в тренде вот уже который сезон. Его используют в интерьере, в тканях и в дизайне маникюра. Сочная зелень — это всегда по-летнему!

Сладкий дизайн

Публикация от Alla (@shpitalenko.alla)

18 Апр 2018 в 5:06 PDT Как летом без мороженого? Есть вариант десерта, от которого не пострадает фигура. Это рисунок на ногтях. Выполнить его можно в летних цветах.

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