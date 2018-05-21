Самый модный педикюр 2018 года

Педикюр — одна из главных составных частей ухода за ногами. Эта процедура уже давно перестала носить исключительно гигиеническое предназначение. Теперь она стала еще и творчеством создания на ногтях ног настоящие произведения искусства. Безусловно, женские ногти должны всегда выглядеть привлекательно. В 2018 году появилось множество новых интересных идей стильного педикюра, на фото показаны новинки летнего дизайна.

Использование омбре: наиболее популярные и стильные идеи

Для того, чтоб педикюр был действительно уникальным, недостаточно просто накрасить ногти одноцветным лаком, для придания маникюру неповторимости можно украсить его оригинальными узорами. Весьма распространенной в последнее время стала техника омбре. Гармоничные переходы одного оттенка в иной отлично смотрятся на ногтях рук и ног. Необязательно делать переход цвета на одном ногте. Можно также осуществить переход с одного пальца на другой, крася каждый следующий ноготь другим, схожим по оттенку, лаком.

Для самых продвинутых девушек подойдет градиент, как основной дизайн оформления ногтей. Особенностью его выполнения является плавный переход цвета от более темного к более светлому или наоборот.

yandex_ad_1 Данный вид дизайна может иметь несколько вариантов нанесения:

когда смена цвета осуществляется на одном ногте;

когда цвет переходит с одного ногтя на следующий, при таком переходе каждый ноготь полностью

покрывается каким-то лаком, к примеру, ноготь большого пальца темный, мизинца — светлый, а остальные делаются светлее большого, в соответствующем порядке.

Новые идеи педикюра с использованием страз в 2018 году

Оформление ногтей с использованием страз по-прежнему очень актуально. Хотя подход к составлению и сам дизайн композиций стал немного другим. Сложные узоры теряют популярность, на смену им приходят более простые варианты дизайна. Вместо полностью заполненного стразами ногтя, более популярны стали одиночные камушки у основания или посредине ногтевой пластины.

В тренде также варианты с украшением стразами только ногтя одного из пальцев, часто большого.

Отличным вариантом весеннего образа станут лаки:

синего;

золотистого;

винно-красного;

зеленого.

Данные цвета отлично сочетаются с предметами одежды и обуви, выполненными в светлых тонах. Новинками среди цветов 2018 года стали черный и шоколадный. Тем, у кого нет большого количества времени, однотонный дизайн позволит всегда выглядеть стильно.

Хотя однотонный педикюр со стразами довольно прочно закрепился в мире моды, профессионалы не особо советуют окрашивать ногти рук и ног в одинаковый цвет, согласно их мнению это выглядит провинциально и делает образ слишком простым.

На данный момент актуальными являются яркие цвета:

коралловый;

зеленый и оранжевый;

солнечный желтый;

прозрачно-голубой.

yandex_ad_2 Актуальные варианты педикюра на лето 2018 года

Летнее время у большинства людей, как правило, ассоциируется с зеленью, теплом, временем отдыха. Потому в 2018 году модный летный педикюр имеет множество разнообразных оттенков, которые отлично сочетаются с любой одеждой.

Стилисты предлагают большое количество лаков, которые не будут раздражать в случае ежедневного использования.

Среди них:

аквамариновый;

мятный;

бирюзовый;

нежно-розовый цвет.

При оформлении допускаются любые оригинальные дизайнерские идеи. Но предпочтение, в основном отдается:

цветочному принту;

горошинам;

разнообразным полоскам.

В летнем варианте педикюра также актуально будет украсить ногти камнями и лепкой.

Летний сезон 2018 года обещает популярность разным узорам, особенно имеющим таинственный и в то же время изысканный вид, рисункам, причем основным направлением будут цветочные, а также анималистические изображения, популярны горошины, абсолютно разных цветов и размеров.

Еще одним трендом 2018 года является лунный педикюр, выполнить который поможет обычный трафарет для французского маникюра.

Порядок выполнения достаточно прост:

Необходимо привести в порядок ногти и обезжирить их жидкостью для снятия лака.

Затем следует нанести прозрачную базу. Далее на весь ноготь наноситься цвет, выбранный для луны, который должен быть светлее, чем основной.

После того как лак полностью высохнет, надо зафиксировать трафарет таким образом, чтоб он закрывал область лунки, и покрыть ноготь темным лаком.

В завершение работы стоит закрепить полученный результат прозрачным покрытием.

Идеи использования френча в педикюре на 2018 год Френч по-прежнему лидирует среди нежных и утонченных дизайнов ногтей. Выполненный при помощи данной техники педикюр, имеет очень аккуратный и ухоженный вид.

В этом сезоне допустимы разнообразные вариации френча. По-прежнему актуальна классика сочетания нюда и белого. При этом варианты нюд-черный, нюд-красный, синий или зеленый приветствуются. Допускается также использование разных камешков и страз. Сочетание френча со стразами добавит дизайну ногтя немного гламура.

Французский педикюр делает ножки более нежными и аккуратными. Это идеальный вариант для тех, кто желает иметь стильный и красивый вид ногтевых пластин, но при этом имеет не очень много свободного времени. Данный дизайн в летнем сезоне 2018 стал гораздо разнообразнее.

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Теперь, помимо ставшего уже привычным белого, можно использовать такие цвета, как черный, синий и другие. Такой ход сделает френч более стильным, ярким и необычным.

Относительно тематики рисунков, в педикюре 2018 года можно заметить наличие большого разнообразия всевозможных геометрических линий. Стилисты наклеивают на ноготь простую линию, обычно, золотистого или серебристого цвета, тем самым делая педикюр простым и скромным, но красивым. По желанию клиента линии можно делать абсолютно любых цветов, а также украшать их стразами.

Использование в дизайне простых горошков и точек по-прежнему не теряет своего уровня популярности в дизайне педикюра 2018 года. В общем, незамысловатые рисунки, лишенные излишеств, этим летом станут весьма актуальны.

С лаком розового цвета хорошо смотрятся голубые, бежевые и красные орнаменты и узоры.

Если ногти выкрашены в синий, неплохо добавить:

оранжевые;

белые;

золотистые;

вишневые изюминки.

Со светлыми бежевым и телесным цветами будут сочетаться:

рисунки классического белого;

черного или золотистого цветов;

необычных оттенков неонового и зеленого.

Одно из лидирующих мест по-прежнему занимает бордовый лак, который отлично дополняется белым, бежевым, золотистым и голубым цветами.

Идеи пляжного педикюра на лето

В пляжном дизайне маникюра 2018 года популярными станут яркие варианты дизайна. Однотонные лаки и неоновые цвета также будут в тренде. При этом красить все ногти в один цвет необязательно. Можно накрасить каждый новым цветом, используя как схожие, так и контрастные цвета.

Оттенки могут быть совершенно разные от бордового до ярко-розового. А также актуальными будут:

салатовый;

оранжевый;

ярко-желтый;

зеленый и другие яркие цвета.

Лето в этом году обещает быть жарким и ярким. На ухоженных ногтях должен красоваться яркий летний педикюр. В этом сезоне популярен красный цвет всех оттенков, но он обязательно должен быть ярким.

Летний педикюр совмещает в себе мотивы пляжа, зелени, отдыха, атмосферу контраста и яркости Ямайки. Девиз летнего педикюра 2018 года: «Чем ярче, тем моднее».

Как же можно представить летний дизайн педикюра без традиционной морской тематики, выраженной шикарными рисунками рыбок, павлиньих перьев самых необычных оттенков, вариаций на тему пляжа и моря, разнообразных бабочек и необычных птичек.