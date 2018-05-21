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Минимализм и сафари: новая коллекция российского бренда Cocos Moscow
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Минимализм и сафари: новая коллекция российского бренда Cocos Moscow 

Harper’s Bazaar 21 мая 2018
Фото: Harper’s Bazaar
Полтора года назад основатели марки — друзья Зонг Ву и Маша Титова — сделали ставку на лаконичный стиль, комфорт и невысокие цены. Важным отличием Cocos Moscow от любых других марок в этом ценовом сегменте стало высокое качество — как исполнения, так и материалов. После успешного запуска бренда Зонг и Маша долго искали героя для своей первой коллаборации и, попав по счастливой случайности на паблик-ток дизайнера Наташи Туровниковой, сразу поняли — героиня найдена.
В новой коллекции основная ставка сделана на унисекс-вещи. Наташа вдохновлялась образами девушек в мужской одежде — по словам дизайнера, в вещах любимых мужчин девушки выглядят по-настоящему женственными. В фотопроекте лукбука приняли участие друзья дизайнера — люди разных профессий, которых объединяет любовь к комфортной и простой одежде.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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