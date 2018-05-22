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Объект желания: кошелек Chanel
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Объект желания: кошелек Chanel 

FashionTime 59 минут назад
Фото: FashionTime
Аксессуары Chanel — это всегда роскошно. Но если вы не фанаты чопорной классики, то это обновление аксессуарной линейки вас точно заинтересует. Креативный директор модного Дома Карл Лагерфельд представил серию кошельков в пастельных оттенках и в стиле покраски омбре. Для ценителей люкса дизайнер разработал сразу несколько размеров — кошелек на цепочке в виде клатча, стандартный кошелек и вариант для монет. Все аксессуары украшены фирменным логотипом и застежкой-молнией. Стоимость всей этой красоты, конечно же, внушительная. Но это вложение того стоит — ищите новинки в онлайн-магазине марки и в бутиках.
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