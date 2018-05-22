Летний дом: как украсить квартиру живыми цветами

Живые цветы в доме — это роскошь и уют. Летом постоянное ощущение праздника и вдохновения доступно почти каждому. Рассказываю, как использовать сезонные цветы для украшения квартиры.

Задействуй естественное освещение

Срезанные цветы не нуждаются в свете для фотосинтеза, но их все равно нужно ставить поближе к окну. Естественное освещение — лучший декор для живого букета. Решишь поставить цветы в центр стола, выбирай объемный симметричный букет. Классическое расположение — прямо под люстрой — сделает цветы центром комнаты. Букет из роз или пионов на столе всегда смотрится безупречно. Выбирай однотонные или скомбинируй разные оттенки одного цвета. Букеты в стиле прованс из полевых цветов могут быть небрежными, пышными и ассиметричными. Сочетай растения разных фактур и цветов. Особенно хороши высокие букеты, они визуально добавляют комнате пространства.

Думай не только о вазе

Вазой может стать все что угодно: стеклянная бутылка или банка, чайная чашка, стопка, бокал, консервная банка, коробка, корзина или лейка. Создать больше воздуха в помещении поможет стеклянная посуда для цветов. Чем лаконичней ваза, тем лучше — весенний букет должен выглядеть так, будто его только что принесли и торопливо поставили в первую попавшуюся посуду. Прозрачная ваза не обязательно нуждается в дополнительном оформлении, главное — вовремя менять воду. В то же время стекло дает больше пространства для творчества, открывая взгляду не только верхнюю часть букета. Вот несколько вариантов создания цветочных композиций в прозрачных емкостях: Подкрашенная вода Добавляй в воду пищевой краситель и создавай необычные сочетания. Со временем краска может дать дополнительный оттенок белым цветкам. Все зависит от концентрации вещества в воде. Цитрусы

Самый свежий и яркий цветочный декор — цитрусы. Половинки лимонов или лайма вставляют в букеты, а из долек можно сделать вазу. Тебе понадобится две стеклянных емкости: одна побольше, другая поменьше. Внутренние стенки большой вазы выкладывай цитрусовыми дольками. Маленькую наполни водой, поставь цветы и помести ее внутрь крупной вазы. Лимоны лучше выкладывать в два слоя, чтобы не было просветов между дольками. Камни

Дно прозрачной вазы можно превратить в аквариум, выложив его красивыми камнями или ракушками. Следи, чтобы они не слишком давили на стебли и не мешали цветку поглощать воду. Для таких композиций выбирай сочетания белого и зеленого оттенков, они будут выглядеть очень естественно.

Формируй композиции

Непрозрачная ваза позволяет создать внутри конструкцию для формирования букета. Обматывай стебли тонкой проволокой, чтобы получился каркас. В нем цветы равномерно распределятся по вазе и не будут заваливаться в одну сторону. Не прижимай проволоку слишком плотно к стеблю, чтобы не поранить его.

Для создания пышной композиции в невысокой широкой емкости вроде супницы используй тонкий скотч. Сделай сверху вазы сетку из полосок скотча. Она должна быть достаточно тугой, чтобы удержать цветы и покрывать весь верх емкости, как крышка. В эту основу будет легко вставить растения. Начинай с центральных цветков, а затем двигайся к краю. Такой букет должен быть очень плотным, похожим на пышную клумбу. Цветы могут свисать, полностью закрывая вазу.

Помни про лайфхаки для сохранения цветов

Не забывай о правильном уходе за живыми цветами. Срезай полый стебель по диагонали, чтобы растение могло больше пить. После обрезания цветы нужно поставить в воду немедленно, иначе стебель запечатается. Удаляй листы с нижней части букета — в воде они будут разлагаться и станут источником бактерий. Добавляй в воду специальные средства, которые помогают дольше сохранять цветы. Народные рецепты вроде таблетки аспирина, активированного угля или пары ложек сахара тоже работают. Только имей ввиду, что у каждого цветка могут быть свои особенности в уходе.