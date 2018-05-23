Тропический тренд в интерьере: всё, что вы хотели знать о джунглях, но боялись спросить

Наш стенд в тропическом стиле, созданный совместно с компанией «Апплико» и модным дизайнером, специалистом по витринистике Кириллом Лопатинским, был показан на выставке Batimat Russia в «Крокус экспо». При поддержке Roomble.com наш стенд с оригинальной фотозоной получил много позитивных откликов, ведь тропический принт сейчас в моде и нравится многим.

Специалисты из «Апплико» со своей модной коллекцией «Мистика» в 2018 году произвели фурор. Фотореалистичные панно не просто вызывают восторг, но и создают совершенно необычное тематическое настроение в интерьере лучше, чем другие отделочные материалы. Сейчас узнаем, почему в этом сезоне тропический стиль в оформлении интерьеров стал особенно популярным на международной дизайнерской арене.

Секретное оружие тропиков: магический зелёный цвет

Мало в каком стиле используется насыщенный зелёный. Именно поэтому тропическая тематика сегодня привлекает многих известных дизайнеров. Магический изумрудный, малахитовый или тёмный зелёный цвет притягивает внимание своей оригинальностью. Сочетания зелёного с другими модными оттенками поражают красотой, он встаёт в один ряд с цветовыми трендами 2018 года и эффектно подчёркивает их.

Яркие тропические оттенки: попугаи и фрукты из далёких стран

Раскраска тропических попугаев часто вдохновляла архитекторов, дизайнеров текстиля, мебели и интерьеров на использование необычных оттенков. Всем известно про канареечный желтый, но есть и красный ара (глубокий, слегка малиновый оттенок), банановый, ананасовый, оттенок гуавы, питахайи, папайи и карамболы.

При этом совсем недавно, в начале 2018 года, Pantone назвал цвет зелёный кетцаль (цвет тропической птицы, обитающей в Центральной Америке) одним из самых модных для оформления интерьера в следующих сезонах.

Яркий фон для современного интерьера: тропики и их очарование

Тропическая тематика вообще идеальна для создания современного интерьера. Говорим ли мы о пентхаусе с лаконичной глянцевой мебелью в стиле минимализм или об эклектично оформленном загородном доме на первой линии от моря, тропический принт может быть с одинаковым успехом использован в дизайне стен.

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