В какой цвет красить кухню: 10 популярных сочетаний

Работа с цветом — едва ли не самая сложная часть декораторской профессии. Умелое использование цветовых сочетаний может кардинально изменить восприятие помещения, неумелое — испортить любой интерьер. Жилое пространство, даже выполненное в одной гамме, никогда не бывает совершенно одноцветным. Мебель, стены, текстиль из разных материалов и текстур всё равно будут создавать множество оттенков. Особенно на кухне — самом функциональном и «пёстром» помещении нашего дома.

Поэтому большинство людей, подбирающих себе цвет краски, плитки или кухонных фасадов, подсознательно стремятся к нейтральным или пастельным оттенкам: ошибки не так заметны. И часто потом, разглядывая интерьерные журналы с яркими картинками, жалеют об этом. На самом деле цвета бояться не стоит. Бояться надо чрезмерности. Чтобы её избежать, нужно помнить о некоторых особенностях цветового восприятия.

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Цвет как таковой и его воздействие почти никогда не совпадают. Говоря проще, цвет на пробнике и цвет в реальном пространстве, в соседстве с другими тонами и оттенками, будет смотреться совершенно по-разному. Художники называют эту особенность психофизиологией цвета и умело используют её, чтобы получить от нас ту или иную эмоциональную реакцию. О том, как это делать, написаны целые библиотеки, а хорошие колористы выделяются даже в профессиональной среде.

Обычному же человеку, чтобы не ошибиться, достаточно выбрать какой-то один, максимум два базовых цвета или оттенка и аккуратно добавлять остальные, чтобы создать нужный эффект. В качестве шпаргалки можно использовать цветовые таблицы, которые выпускаются для дизайнеров и декораторов, либо готовые схемы, которые эти дизайнеры и декораторы придумывают потом для производителей мебели и красок. Так вы получите точку отсчёта, от которой можно без лишних рисков выстраивать собственный интерьер. Итак, что в моде этим летом?

1. Голубой лёд, белый и серый

Неувядаемая классика Средиземноморья и очень выгодная в использовании формула, где голубой — это воздух, белый — свет и лёгкость, а серый — чёткость и блеск. Голубой и белый — прекрасная комбинация для крашеных фасадов, а на серебристом металле ручек и абажуров будет эффектно мерцать солнечный свет. Чтобы не замёрзнуть от такого сочетания в российском климате, лучше добавить теплоты с помощью деревянного пола или стола со стульями естественных оттенков. Дополнительный плюс — свободное сочетание с любыми контрастными акцентами: яркие картины или принты, посуда, столовый текстиль.

2. Зелёное яблоко, белый и тёмно-коричневый

Яблочный зелёный — один из самых благородных цветов в палитре крашеной деревянной классики и старого Прованса. Важно не переборщить, иначе избыток превратит комнату в кукольный домик. Но это несложно: цвет отлично сочетается с фактурным и тёмным деревом, металлом, как блестящим так и матовым, белой и чёрной плиткой. Эффектно смотрится в интерьерах с элементами эклектики, особенно на контрасте с индустриальными и подчёркнуто грубыми предметами.

— Нежно-зелёные, салатовые оттенки сейчас на пике популярности в Британии. Это исторический цвет, новое прочтение английской классики. Он назвается Eau de Nil — воды Нила. В 30-е годы прошлого века в такой красили стены не только в Англии, но и по всей Европе. Если две домохозяйки встречались на улице и говорили: Eau de Nil! — все сразу понимали, о чём идёт речь. В целом же при подборе цвета для стен кухни нужно отталкиваться от общей концепции интерьера и согласовывать их колорит с теми элементами, которые уже существуют и будут оставаться неизменными.

manders.ru 3. Тёмно-синий и белый

Белая бескозырка на солнечном взморье, расписные изразцы старой голландки в доме Турбиных и летние чаепития из гжели. Есть вещи, которые не могут вернуться, потому что никуда не уходили. Если не из моды, то из памяти — точно. Сине-белая кухня вот ровно из таких. Самое простое: синий низ — белый верх. Но если пространство довольно большое, можно браться за более смелые вариации: диагональные композиции или сплошные синие фасады с традиционной плиткой под изразец и рустикальным грубым деревом. Что бы вы ни придумали, у вас всё равно получится одна из самых респектабельных и «дорогих» комбинаций, не столько по цене, сколько по восприятию.

4. «Бешеный апельсин» и кобальт

Излюбленное сочетание Ван Гога, смелое, радостное и тёплое: подсолнух на фоне синего неба и зелёной травы. Но если вы далеки от живописи, с формой и размером цветка нужно быть поаккуратнее. Очень удачный пример — оранжевые стены, белая мебель и сине-зелёные декоративные акценты. В качестве перехода — тёплый деревянный тон пола. В таком помещении круглый год будет «вечное лето». Сплошные оранжевые фасады — более индивидуальное решение. Но и оно возможно в комбинации с белой плиткой, например, и тёмным деревом.

5. Медь со сливками

Медная утварь ручной работы, псевдомедные или бронзовые ручки, стальные плиты и светлые шкафы — лёгкая кухня в «земной» тональности с набором дорогих аксессуаров. Медные вытяжки появились у нас давно, на очереди — столешницы. Правда, заказывая такую, не стоит забывать о склонности медной поверхности покрываться благородной патиной. Со временем её слой будет всё толще, и от блеска не останется следа. Впрочем, многим именно этот эффект и нравится.

6. Серый и белый

Думаете, звучит бесцветно? Напрасно! Каждая четвёртая кухня, проданная в Европе в прошлом году, была именно такой. Серый — единственный универсальный цвет палитры, позволяющий проделывать с ним буквально что угодно. Хотите узнать истинный цвет того или иного предмета, без бликов и отсветов — положите его на серый фон.

Если у вас затруднения с сочетанием цветов — решайте серым. Он подойдёт ко всему. А ещё это идеальная основа для экспериментов с модными аксессуарами любых форм, размеров и яркости, пёстрой плиткой, стеклом, блестящими и матовыми поверхностями. Средне-серый — нейтральный тон, но с помощью капли дополнительного цвета его можно сделать чуть теплее или чуть холоднее. В маленьких помещениях разбавлять белым. Взбалтывать и смешивать не возбраняется.

7. Оранжевый, чёрный и серый

Оранжевый и чёрный — популярное сочетание выставочных образцов кухонь в футуристическом стиле. Останавливаются многие — покупают единицы. И это понятно: смесь настолько же агрессивная, насколько и эффектная. С добавлением серого ситуация меняется в корне. Кухня сохраняет свой суперсовременный вид и драматизм композиции, но теряет угнетающее действие. Очень интересно в таких интерьерах смотрятся тёмные пролёты окон и чёрные или оранжевые пластиковые светильники.

8. Коралловый, белый и ярко-зелёный

Исключительно редкое сочетание, пришедшее в интерьер из экстерьера, то есть из ландшафтного дизайна — это распространённое соотношение цветов в розариях. Такая палитра скорее характерна для испанского или португальского побережья, чем для российской городской квартиры. Но поселиться у нас ему ничто не мешает — сочетание не только необычное, но ещё и удивительно тёплое и комфортное. Единственное, о чём не стоит забывать — пропорции. Одному из активных цветов, коралловому или зелёному, придётся отдать явное предпочтение, а второй использовать в качестве редких акцентов. Если активность кораллового оттенка вас всё-таки смутит, можно заменить его более мягким и привычным бледно-терракотовым, цветом старого кирпича. Сбалансировать композицию поможет белый.

9. Красный, синий, белый

Основное цветовое сочетание в живописи, в российских интерьерах сейчас используется в основном для создания подростковых комнат в британском духе. И напрасно. Комбинация скрывает в себе большой творческий потенциал. В чистом и ярком виде эти тона пользовались популярностью в Америке 50-х. А если их немного приглушить, подойдут практически к любому стилю: от хай-тек до классики.

10. Фиолетовый, чёрный и белый

Фиолетовая кухня «на эмалевой стене» — вариант для поклонников броских интерьеров и ар-деко. Хотя в оттенки фиолетового, тёмно-розового и фуксии чаще всего красят современные фасады, но встречается и классика, и модерн. Помните, что по соседству с чёрным даже самая бледная фуксия начнёт светиться неоном и будьте осторожны с аксессуарами. Но лучше всего начать эксперименты, сочетая отдельные пятна фиолетового с чёрным на сером или белом фоне, и воспользоваться декоративными возможностями дерева.

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