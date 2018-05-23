Как сочетать узоры на декоративных подушках: секреты дизайнеров

Нет ничего лучше для освежения интерьера гостиной, чем яркие акценты текстиля декоративных подушек. Поиграйте с цветами, узорами и текстурами — это совсем не сложно. Впрочем, некоторые правила всё же стоит учесть.

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Начните с самого интересного

Декоративные подушки будут привлекать внимание. Подумайте, куда его направить. На диван, которым вы гордитесь? Или к роскошной лампе в углу? Возможно, на стене висит яркая картина — подчеркните её важность текстилем того же цвета.

Добавьте гармонии

Если интерьер полон разных цветов — сдержанные чёрно-белые подушки с геометрическим рисунком добавят структуры. В поле зрения преобладают замысловатые узоры — тогда текстиль, сочетающий 2-3 основных цвета, подытожит все идеи дизайна.

Разные узоры, разные размеры

Залог динамичного интерьера, который будет нравиться вам всё больше с каждым днём — в сочетании различных форм, размеров, цветов и узоров. Одинаковые подушки будут выглядеть скучно и монотонно.

Смешиваем и сочетаем

Всё очень просто: начните с одного узора, который вам особенно нравится. Цветы, точки, геометрический орнамент — есть из чего выбрать.

А теперь подумайте — что могло бы быть его противоположностью? Сочетайте растительные принты с чёрно-белыми квадратами, размытые рисунки с чёткими, большие точки с маленькими.

Смешивайте и текстуры — более грубые и мягкие добавляют оттенкам текстиля глубины, а интерьер делают уютнее. Но главное — получайте удовольствие от самого процесса обустройства, воспринимайте его как игру, и результат заставит вас заново влюбиться в собственную гостиную.

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