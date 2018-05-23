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McLaren 720S от Carlex Design: ярко и очень фиолетово
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McLaren 720S от Carlex Design: ярко и очень фиолетово 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
McLaren 720S приобрёл яркую индивидуальность благодаря тюнинг-ателье Carlex Design.
Carlex Design славится крутыми проектами в области тюнинга, но их «фишкой» всегда были, есть и будут автомобильные интерьеры, где используется ими только лучшая кожа и алькантара. В таких делах важен вкус. И вот с ним как раз у мастеров Carlex Design полный порядок. Одно из последних творений тюнинг-ателье — великолепный бордовый интерьер McLaren 720S. Он поистине уникальный, неповторимый.
Акцент сделали на алькантаре, коже и углеродном волокне в кабину. Кстати, кожа и алькантара в интерьере местами «стёганая» и перфорированная. Весь процесс модификации потребовал от Carlex Design три недели. По интерьеру ничто не осталось нетронутым. Также руки успели дойти и до внешнего вида McLaren 720S.
И если красоту навели выдающуюся, то по технике 720S является стандартным. V8 с с наддувом всё по-прежнему выдаёт 710 лошадиных сил и обеспечивает 770 Нм крутящего момента. Мощность идёт на задние колёса через семиступенчатую роботизированную коробку передач. От нуля до 62 миль в час (100 километров в час) авто ускоряется за 2,9 секунды, набирает максимальную скоростью в 341 км/ч.
Стоимость доработок Carlex Design решил, видимо, оставить тайной.
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