9 свежих идей для оформления ванной комнаты

Когда банальная плитка-кабанчик уже надоела, время обратить внимание на свежие идеи по оформлению ванной комнаты. Вдохновляемся примерами модных коллекций и реальными проектами наших дизайнеров.

Натуральное дерево можно использовать в ванной, вопреки распространенным заблуждениям. Для этого ему нужен всего лишь правильный уход. Если все же сомневаетесь, в качестве альтернативы попробуйте плитку с рисунком натурального дерева.

А привычную плитку-кабанчик пора заменить листовым керамогранитом с мраморным рисунком. В сочетании с деревом он смотрится особенно благородно.

Один из трендов этого года — стиль середины прошлого века. Mid-century modern отлично вписывается в современный ритм жизни, а наши дизайнеры поддерживают этот тренд и делают вдохновляющие проекты.

Легкие и тонкие изделия украсят любую ванную комнату, а в условиях недостатка квадратных метров — это лучшее решение.

Мода на желтые металлы пришла еще в прошлом году. Аксессуары актуального оттенка меди и латуни добавят ванной комнате шика и эклектичной роскоши.

Оранжевый, синий, изумрудный и бледно-зеленый, пудровый розовый цвет — эти оттенки можно смело добавлять в интерьер ванной комнаты.

Идея для тех, кто не боится ярких цветов и хочет разбавить монохромный интерьер — цветная затирка для плитки. Актуальную идею можно воплотить буквально за одни выходные.

Это один из трендов интерьерной выставки Salone del Mobile, которая прошла в Милане с 17 по 22 апреля. Зачем думать про подсветку зеркала, если можно повесить зеркало с интегрированной подсветкой? Решение не только практичное, но и по-настоящему стильное.

Считаете, что отдельностоящая ванна — решение не для типовой квартиры? Вам всего лишь не нужно закладывать ванну плиткой. Отдельностоящая модель с успехом поместится даже в небольшом санузле.

Вторая жизнь старых вещей — еще один тренд, который не сдает позиций. Вдохновляйтесь примером наших героев, которые решили сделать раковину из медного таза, где их бабушка когда-то варила варенье, а другие детали — из медных труб. Получилось стильно и бюджетно.