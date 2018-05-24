Правда ли, что красный цвет вызывает негатив?

Затеяли с мужем в доме ремонт и хотели сделать красную гостиную. Но знакомые говорят, что яркие цвета вызывают негатив. Так ли это?

— Красный цвет считается будоражащим, побуждающим к различным действиям, в том числе агрессии, — говорит дизайнер интерьера Ксения Аникиенко. — Поэтому перебарщивать с ним в квартире не стоит, лучше сделать небольшие акценты. Вообще, цвета для дома лучше подбирать такие, чтобы в нём было комфортно находиться долгое время. Желательны пастельные оттенки. Если хочется что-то яркое — голубые, зелёные тона. Это классика. Кроме того, в Сибири мало солнца и популярностью пользуются тёплые цвета — жёлтый, бежевый, коричневый. Совет для тех, кто приобрёл небольшую квартиру: используйте светлые оттенки — они зрительно увеличивают комнаты. Также можно клеить фотообои с небольшими орнаментами или установить зеркала в пол.