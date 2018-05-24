5 полезных правил подбора штор

Мы все помним эти правила: шторы должны сочетаться друг с другом, на один оконный проём полагается два полотна и один карниз и, разумеется, занавески обязательны для всех внутренних окон. Но иногда стоит пойти против всего, что вы знаете. А уж в том, что касается выбора штор, точно стоит рискнуть — в конце концов, поменять их довольно просто, а результат смелого шага может вас поразить и даже войти в моду.

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Смешивайте цвета и узоры

Попробуйте совместить разные рисунки и цвета — приём, характерный для актуального стиля бохо-шик, основные принципы которого — роскошь, свобода и сочетание не сочетаемого. Эта идея ещё и позволит использовать остатки ткани, не пригодившейся при прошлом ремонте.

Ограничьтесь одним полотном

Если ширина ткани достаточна для того, чтобы закрыть окно так, как вам нужно, просто задрапируйте полотно. Есть масса способов с использованием шнуров и приспособлений для фиксации. Такая штора украсит интерьер, как украшает и дополняет наряд изящно повязанный шарф.

Один карниз на несколько окон

Благодаря одному длинному карнизу несколько окон объединятся в иллюзию одного, большого и широкого. А вот количество полотен штор может быть любым. Кстати, этот приём помогает визуально расширить пространство.

Шторы для улицы

Ваша веранда, патио или внутренний дворик тоже нуждаются в украшении. Мягкий текстиль здесь создаст атмосферу неги и роскоши, да ещё и защитит вас от солнца. Разумеется, погоду тоже стоит учитывать, и выбирать по возможности водоотталкивающие ткани, пропитанные специальным составом на случай дождя. Или же быть готовым к периодической просушке.

Шторы не обязательны

Окно без штор может увеличить количество света в комнате в разы. И оно вовсе не будет выглядеть голым — такие, например, часто встречаются в скандинавских интерьерах, наполненных солнцем и лёгкостью. А ещё ткань, накапливающая пыль, может стать причиной аллергии — чем не повод попробовать пожить открыто?

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