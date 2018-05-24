Бюджетные находки: 12 предметов с AliExpress для идеального хранения в шкафу 

1. Вакуумные пакеты (292 руб.)
Вакуумные мешки — одно из лучших решений для хранения объёмных одеял и пуховиков. Вы убираете лишний воздух из пакета — и вещь становится в несколько раз меньше (а места для хранения, соответственно, больше).
2. Подвесной органайзер с полками и ящиками (343 руб.)
Этот органайзер примечателен тем, что совмещает в себе открытое и закрытое хранение: при желании можно купить текстильный ящик и вставить его внутрь. Разместить систему можно как в шкафу, так и на открытой стойке для одежды.
3. Сумка для хранения (227 руб.)
В такой сумке удобно аккуратно хранить подушки и одеяла. Также она станет настоящей находкой при переезде: благодаря прозрачной вставке видно, что находится внутри, и вам не придётся копаться в бесконечных коробках.
4. Умная вешалка (173 руб.)
Вешалка оснащена специальными отверстиями для плечиков с одеждой. Её можно сложить и сразу сэкономить место в шкафу. Кроме того, на вешалке есть ещё и крючки для размещения галстуков или ремешков — в общем, исключительно многофункциональная вещь!
5. Подвесной органайзер с карманами (466 руб.)
Этот органайзер удобен для обуви. Идеально использовать его для хранения на дверце шкафа.
6. Разделитель для ящика (199 руб.)
Благодаря таким разделителям в ящиках шкафа или комода всегда будет царить порядок. С их помощью можно сформировать отсек любой формы и размера. Товар представлен в трёх цветах: розовом, голубом и салатовом.
7. Вешалка для брюк (454 руб.)
Металлическая вешалка, на которую можно повесить до 5 брюк.
8. Вешалка для галстуков (88 руб.)
Компактная вращающаяся вешалка, на которую поместится среднестатистическая коллекция галстуков.
9. Вешалка с крючками для мелочей (396 руб.)
Ещё один вариант умной вешалки. На эту модель в виде ветки можно повесить те же галстуки, ремешки, шарфы и сумочки.
10. Органайзер для сумок (428 руб.)
Пластиковый органайзер для сумок среднего размера.
11. Дополнительные полки (306 руб.)
Если хотите добавить в шкаф полки, присмотритесь к этому варианту. Они фиксируются легко и без дополнительных инструментов.
12. Чехол для одежды (172 руб.)
И напоследок — водонепроницаемый чехол с симпатичным дизайном. Чтобы одежда радовала вас как можно дольше!
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