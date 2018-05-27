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15 небанальных идей для вашей ванной
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15 небанальных идей для вашей ванной 

Inmyroom 27 мая 2018
Фото: Don't Panic
Интерьер ванной комнаты может быть не только белым. Посмотрите, как российские дизайнеры оформляют санузлы в своих проектах — новые идеи и вдохновение гарантируются.
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