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Как сделать минимализм нескучным: 9 советов
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Как сделать минимализм нескучным: 9 советов 

Inmyroom 25 мая 2018
Фото: Inmyroom
Иногда минималистичные интерьеры кажутся слишком обезличенными. К счастью, это легко исправить.
Минимализм — это не всегда про однотонные поверхности, отсутствие декора и белоснежные стены. Здесь вполне могут оказаться яркие и запоминающиеся акценты. Берите пример с дизайнеров студии «Точка дизайна» — и украсьте одну стену яркими фотообоями.
Богатая фактура материалов станет отличной заменой любому декору. Бетон, дерево, мрамор, керамогранит, натуральный текстиль — сочетание разных текстур смотрится даже интереснее, чем игра с цветом.
Создайте разные сценария освещения с помощью спотов, подвесов, торшеров и бра. Добавьте больше глянцевых поверхностей и стекла — свет будет отражаться и делать пространство более объемным.
Планировка для минимализма — понятие довольно условное. Чем меньше стен и перегородок в интерьере, тем выигрышнее интерьер. Но грамотное зонирование — всегда удачное решение. Можно использовать для этого разные напольные покрытия — как в проекте Cartelle Design.
Окна в пол — это не только простое решение для визуального увеличения пространства. Экстерьер можно сделать центральным элементом декора. Живописный вид из окна лучше любой картины!
Мы привыкли, что основной цвет для минимализма — белый. Но можно пойти от обратного и отважиться на черные стены — как сделали дизайнеры студии Kameleono. Интерьер останется минималистичным, но приобретет свой характер.
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