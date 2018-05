Тренды в дизайне зеркал: тропики, фацет и тонирование 

Сегодня мы познакомим вас с потрясающими зеркалами от фабрики MF Group, наиболее полно открывающими нам вид на тренды в дизайне зеркал в этом году.

Тропический дизайн в интерьере: особенные зеркала

Особенного внимания заслуживают потрясающие зеркала из коллекции «Тропики». Они могут похвастаться не только оригинальным дизайном, но и утончённым отражением эклектичного интерьера.

Зеркала «Тропики» изготовлены специально для проекта Welcome to the jungle дизайнера Жени Ждановой и специальной экспозиции Bathroom Biennale, организованной журналом Elle Decoration на выставке MosBuild 2018.