Тренды в дизайне зеркал: тропики, фацет и тонирование

Сегодня мы познакомим вас с потрясающими зеркалами от фабрики MF Group, наиболее полно открывающими нам вид на тренды в дизайне зеркал в этом году.

Тропический дизайн в интерьере: особенные зеркала

Особенного внимания заслуживают потрясающие зеркала из коллекции «Тропики». Они могут похвастаться не только оригинальным дизайном, но и утончённым отражением эклектичного интерьера.

Зеркала «Тропики» изготовлены специально для проекта Welcome to the jungle дизайнера Жени Ждановой и специальной экспозиции Bathroom Biennale, организованной журналом Elle Decoration на выставке MosBuild 2018.

Эти зеркала чрезвычайно похожи. Как и люди-близнецы, с первого взгляда они выглядят идентичными, однако это не так. При пристальном рассмотрении видно, что каждое зеркало уникально, и трудно определить, какое же нам нравится больше. Ручная работа художника Анны Бывшевой всегда имеет авторский почерк и свою изюминку.

Зеркала «Тропики» гармонично вписываются в интерьер с экзотичными и тропическими растениями, цветами и птицами благодаря выбранной тематике. В дизайн рамы включены те виды листьев, которые изображены на обоях с тропическими принтами стенда на MosBuild 2018.

Используется здесь и яркая тропическая цветовая гамма с основной из глубокого зелёного цвета с контрактными нюансами пурпурного, бирюзового и фуксии. Само зеркальное полотно выполнено из листового зеркала производства AGC (Бельгия), что гарантирует качественное, ровное отражение без искажений.

Мода на зеркала с фацетом

Компания MF Group отмечает большой спрос на зеркала с фацетом. Элегантные, стильные и классические, они особенно красиво смотрятся в неоклассических интерьерах и в современных вариациях стиля ар-деко. Фацетные зеркала имеют особенную атмосферу и передают ощущение гламура и глянца в любом помещении.

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Зеркала, спроектированные и смонтированные в MF Group, радуют своих хозяев во многих элитных жилых комплексах Москвы. MF Group создаёт эксклюзивные варианты оформления зеркал и изделий из стекла, делая интерьер утончённым и эстетичным.

Вместе с дизайнерами и архитекторами компания MF Group добивается новых высот в отделке и оформлении интерьеров, реализуя смелые и необычные проекты, создавая совершенные в плане эстетики интерьеры.

Тонирование зеркал: мода на кофейный тон Основная задача сотрудников MF Group — облегчить жизнь дизайнеру. Они берут на себя разработку изделия и всю конструкторскую работу, контроль за подготовкой поверхности, взаимодействие со смежными специалистами (электриками, отделочниками, сантехниками). Они же определяют ход выполнения работ с разработкой технических заданий для всех участников. Кроме того, могут подобрать тип и вариант тонирования зеркал под уже созданный вами интерьер.

Тонированные зеркала сами по себе смотрятся эффектно, но создавая каждое зеркало под конкретный дизайн-проект, вы получаете максимальный эффект.

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