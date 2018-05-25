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В Петербурге открылся первый шоу-рум Kartell
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В Петербурге открылся первый шоу-рум Kartell 

Salon.ru 25 мая 2018
Фото: Salon.ru
Шоу-рум станет третьим в мире по счёту бутиком бренда, пространство которого будет оформлено в новой концепции: она была заявлена в апреле на миланской выставке Salone Internazionale del Mobile. Стенд Kartell на выставке был оформлен на тему Smart design for smart people — «Умный дизайн для умных людей».
Марка Kartell сделала себе славу по всему миру дизайнерскими предметами для интерьера (мебель, светильники, аксессуары) из высокотехнологических композитных материалов — поликарбоната, пластика и т.д. В 2017 году бренд представил коллекцию стульев из перерабатываемых материалов и тем самым взял курс по направлению к новым вершинам — экологическому дизайну. В этом году концепция получила развитие: марка выпустила коллекцию в новом для себя материале — дереве, понятом в духе экологического дизайна: для производства кресел по дизайну Филиппа Старка используется продукция деревообрабатывающей промышленности, которая получает новую жизнь в составе прессованного материала наподобие фанеры, из неё хорошо получаются предметы с гнутыми формами — реверанс в сторону дизайна 50-х. При минимуме дерева предметы получаются «максимально деревянными» и удовлетворяют, как говорит Филипп Старк, потребность людей окружать себя природными материалами.
Марина Воробьёвская и Анна Янкина открыли шоу-рум на Лиговском проспекте стремительно и решительно: коллекция, которая будет выставлена в шоу-руме, еще «не успела остыть» после апрельской выставки.
Петербургские архитекторы и дизайнеры интерьера пришли на вечеринку поприветствовать хозяев салона, который вскоре станет одной из самых креативных интерьерных площадок города. В преддверии Петербургской Недели Дизайна город получил ещё одну точку притяжения для публики, которая интересуется самыми свежими новостями в мире интерьерного дизайна и самыми необычными экспозициями. Профессиональная же среда оценит новое место в качестве источника вдохновения и правильного дизайн-шопинга.
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