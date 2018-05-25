Как создать гармоничную кухню с китайским духом: реальный пример из Москвы

Дизайнер Ева Шебарская в рамках телепроекта «Сделано со вкусом» на ТНТ занималась переделкой старой неудобной кухни, не видавшей ремонта уже 13 лет. Хозяева — молодая, яркая, активная семья с 11-летней дочкой. Однако интерьер кухни застрял в далёких 2000-х.

Проблемы кухни очевидны: недостаточное количество розеток, старый гарнитур ярко-жёлтого цвета, выцветшие от времени обои, отсутствие занавесок на больших окнах, слишком маленькая и неудобная рабочая поверхность, недостаточное количество места для размещения бытовой техники.

Познакомившись с героями, Ева Шебарская решила создавать в 13-метровой кухне эклектичный интерьер с элементами китайских методик.

Ева Шебарская, дизайнер интерьеров

Выпускница Академической школы дизайна и школы «Детали».

Увлекается экодизайном, декором и изучает старую архитектуру.

Планировка

Первым делом дизайнер изменила планировку и вынесла остров с варочной панелью в центр кухни. Во-первых, это создало правильный рабочий треугольник, во-вторых — позволило хозяйке готовить перед окном, а не упираясь взглядом в стену. И наконец, организовала плиту и мойку на разных поверхностях.

Кстати, кухонный остров, спроектированный по эскизам дизайнера, зеркально повторяет форму кухонного эркера.

В продолжение острова Ева установила стол и уютную садовую скамейку рядом с ним. Здесь удобно отдыхать всей семьёй.

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Стиль и цвет

Стилистика интерьера — эклектика. Здесь дизайнер сочетает лепнину на потолке с арт-светильниками на шнурах, классические балясины, мебель в современном стиле, а также оригинальные авторские материалы отделки.

Цветовая гамма очень интересна: спокойный основной оттенок стен в сочетании с зелёными цветами, символизирующими молодость, жизнь и красоту.

Мебель и декор

Кухонный гарнитур дизайнер подобрала так, чтобы объединить в интерьере кухни мужское и женское начало. Так, глянцевые белые фасады сочетаются с тёмными фактурными деревянными вставками.

Зеркало в кухне предусмотрено осознанно. В его отражении будет видно изображение с телеэкрана, когда человек сидит к телевизору спиной. Главные декоративные элементы кухни — деревянное стеновое панно и кухонный фартук, выкрашенные в тёмно-зелёный цвет.

Главный декоративный интерьер кухни — деревянные квадраты на стене, вручную декорированные круглыми зеркалами. Это вносит в интерьер азиатскую тематику. Кухонный фартук, поддерживая эту идею, выполнен из резинового напольного коврика и закрыт закалённым стеклом.

Эти детали круглых форм, по задумке дизайнера, символизируют бесконечную энергию. Тепла и уюта кухне в сдержанных тонах добавляет текстиль. На скамейке это яркий матрас и вязаные подушки, а на окнах — китайская штора мятного цвета.

Дверь в кухню дизайнер декорировала специальной фреской под роспись, на которой можно рисовать, а затем легко стирать обычной влажной губкой. Так интерьер кухни никогда не надоест своим хозяевам!

В результате это пространство, объединившее предпочтения каждого члена молодой семьи, стало гармоничным пространством для отдыха, кулинарии и весёлых застолий!

Советы по созданию функциональной кухни от Евы Шебарской:

Чтобы сделать пространство визуально выше, используйте в интерьере вертикальные линии и конструкции, к примеру узкое зеркало во всю стену или высокие стеллажи.

Используйте в интерьере сложные цвета с добавлением оттенков серого. Это придаст помещению глубины и естественности. А чтобы сделать интерьер визуально интереснее, добавьте в помещение с тёплыми оттенками аксессуар холодного цвета.

Если стены в вашем интерьере сложного оттенка, то с помощью тёплого и холодного света можно создавать совершенно иную атмосферу. При разном освещении оттенки отделки будут отличаться.

Используемые материалы:

кухонный гарнитур — Leroy Merlin,

пол — Fine Floor Rus,

плинтусы, молдинги, розетка на потолок — «Европласт»,

фреска под роспись — Renaissance Fresco,

стеклянный фартук, зеркало — «Московская зеркальная фабрика»,

шторы — дизайн-бюро «Виссон»,

стол — «А. Р. Иипэкс».

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