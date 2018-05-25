Актуальные тренды на женские джинсы 2018

Джинсы являются одеждой, которая есть в каждом гардеробе, они бывают разных фасонов и стилей, их можно подобрать почти к любому образу, а главное — они всегда будут в моде. Это одежда must have как для женщин, так и для мужчин. А чтобы правильно согласовать этот элемент одежды с другими, необходимо ориентироваться в модных тенденциях.

В данной статье пойдет речь о том, какие женские джинсы будут востребованы и что в моде в летнем сезоне 2018 года. А также узнаем, с чем носить данный вид одежды. Предоставленные фото помогут сделать выбор.

Основные тенденции

Дизайнеры каждый сезон вносят свежие идеи во все элементы гардероба, в том числе и в джинсовые модели.

yandex_ad_1 В 2018 году актуальны следующие тенденции:

Опять популярны модели 80-90-х г.

Заниженная посадка сдала свои позиции. В тренде элегантная высокая талия и средняя посадка. Это особенно актуально для девушек, поскольку такая модель делает фигуру стройнее и визуально удлиняет ноги.

Если есть сомнения по поводу обтягивающих джинсов, поскольку они подходят не всем, то идеальным вариантом станут джинсы прямого покроя. Они смотрятся элегантно и подходят как к деловому стилю, так и к повседневному.

По-прежнему не сдают позиций всевозможные дыры и потертости.

В 2018 году наиболее модно подворачивать джинсы. Способ зависит от модели: для узких джинсов очень хорош аккуратный тонкий загиб. И, наоборот, для прямых моделей более уместен широкий и даже немного небрежный отворот.

Модные цвета и декор для джинсов в 2018 году

Яркие цвета и разнообразный декор позволяют освежить образ, и придает ему индивидуальности. Именно поэтому дизайнеры включили этот пункт в модные тенденции. Особенно выигрышно подобными модели смотрятся в летний сезон.

Классические джинсы различных оттенков синего и голубого всегда были и остаются незаменимыми. Но можно и менять цветовые решения, например, обратить внимание на черные, белые, красные, зеленые и другие насыщенные цвета.

Кроме разноцветности, необходимо экспериментировать по-другому: стразы, пайетки, вышивка. Это создает интересный и молодежный стиль.

Джинсы со стразами

Когда трудно выбрать, что из тенденций нравится больше всего, неплохо остановить свой выбор на модели со стразами. Из сезона в сезон, такое украшение остается на пике моды. Количество и текстура страз зависит от желания и воображения дизайнера, а дамам предоставляется огромная свобода выбора.

Узнаем, какие женские джинсы со стразами будут в моде в летнем сезоне 2018 года. А также посмотрим модные луки и выясним, с чем носить данный вид одежды. Ниже предоставлены модные тенденции в фото.

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Джинсы с вышивкой: главный тренд сезона

Вышивки на джинсах варьируются в зависимости от взгляда того или иного дизайнера. Их формы, цвета, размеры меняются, но они не покидают подиумов. Каждый модный дом стремится добавить в свои модели вышивку, но при этом сохраняя собственный стиль. Вышивка делает джинсы интереснее и в целом помогает освежить образ, сделать его более женственным.

Такую модель можно надеть и на вечеринку, и на романтическое свидание, а также использовать ее как повседневную одежду. Главное, согласовать форму и цвет с другими элементами образа. Уместной будет и джинсовая рубашка, подходящая по цвету к джинсам. Но если нравится более сдержанный стиль, то лучше отдать предпочтение однотонной рубашке или блузке.

yandex_ad_2 Что касается узоров, то существует много вариантов:

стиль этно;

геометрические узоры;

цветы.

Особенно всегда в моде цветочные вышивки:

крупные и мелкие

яркие и пастельные

с блестками и без них. На любой вкус.

Декор можно комбинировать. Например, оставить стразы только вдоль бокового шва. Или усыпать камнями переднюю часть брюк. В тренде остаются и заклепки, которые тоже могут меняться по текстуре и количеству. Они могут очень разнообразить классическую модель брюк и создать неповторимый образ.

Бахрома хоть раньше и использовалась в качестве декора для сумок и юбок, сейчас вернулась в моду, но уже как дополнение к джинсовой ткани. Можно выбирать любой цвет, в зависимости от образа.

Модели с пэчворком

Технология пэчворк (когда изделие создают из кусочков разной ткани) также получила новую жизнь, теперь популярно сочетать её с джинсовой тканью.

Для создания модной вещи используется деним разных цветов, а также кожа, бархат, гипюр и многие другие. Интересным вариантом является, когда джинсы одного цвета, а швы — другого.

На фото представлены женские оригинальные джинсы с печворком, которые будут востребованы у модниц в 2018 году.

Модные классические джинсы: идеи с фото

Уже много лет самой востребованной моделью является классика. Ее характеристики: прямой покрой допускается, если брюки немного заужены книзу, а также небольшой клеш. В отличие от других моделей, классические джинсы сочетаются с любой одеждой.

То же самое, можно сказать, и про обувь. С обувью нет каких-либо правил, и ее подобрать проще, чем, например, к зауженной модели, классическим брюкам или юбке. Сланцы и босоножки, кроссовки и кеды, высокий каблук и пробковая платформа — подойдет абсолютно все. Кроме того, обувь может быть из любого материала и любого цвета.

Что касается нашивок, то были и остаются востребованными звёзды разных размеров и цветов.

Можно пересмотреть фразу «Всё новое — это хорошо забытое старое», поскольку сейчас вновь вернулась в модное течение космическая тематика и, а также из 90-х вернулись джинсы «варёнки». Вообще, повсеместно наблюдается тенденции возвращения моделей 80–90-х гг. Что доказывает тот факт, что не всё старое со временем забывается.