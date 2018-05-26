Свет мой! Как подобрать идеальное зеркало для макияжа

Если ты думала, что нанести идеальный макияж на лицо — дело элементарное, то ты явно ошибалась! Без подходящего зеркала процесс затянется, а макияж выйдет неаккуратным. Как оказалось, мир зеркал настолько необъятен, что заплутать в зеркальных лабиринтах в одиночку довольно легко. Разбираем, как выбрать идеальное зеркало и куда его поставить, в нашем материале.

Зеркало — это маленькое наваждение любой девушки. Не важно, где ты находишься, желание хоть краем глаза взглянуть на свой прекрасный облик не покидает тебя ни на секунду. Витрины, тонированные окна машин, зеркала в магазинах — все отражающие поверхности нас просто завораживают, не правда ли?

Зеркала прочно обосновались в нашей жизни: нет ни одного дома, где они бы отсутствовали. Задумалась? В мире существует их огромное множество, они могут различаться по размеру, форме, по виду крепления и покрытию. Так как же выбрать нужное под наши девичьи потребности? Рассмотрим самые популярные варианты.

Гримерные зеркала

Каждая девушка в глубине души мечтает стать актрисой, мелькать на телевидении и раздавать автографы. К сожалению, судьба благосклонна не ко всем. Но это еще не повод отчаиваться. Почувствовать себя звездой ты можешь даже у себя дома. Зеркала в обрамлении светящихся лампочек — главный тренд среди себе подобных. Такие модели создадут романтичную атмосферу гримерок киноактрис 60-х годов прямо в твоей комнате.

Еще несколько особенностей. Такие макияжные зеркала стоит устанавливать именно в комнате, для ванной они не подходят. Рамы могут быть кованые, из дерева, черного или белого цвета. Чтобы зеркало идеально вписалось в интерьер, лучше заказать индивидуальный экскиз. Не ограничивай полет фантазии и в итоге получишь произведение искусства.

Поверхность зеркала должна быть ровная и не искажающая изображение. Встроенные лампы — небольшая хитрость, к которой прибегают производители бьюти-девайсов. Именно они во многом помогают равномерно распределить тон, нарисовать идеальные стрелки и исключить возможные ошибки.

Считается, что идеальное освещение для нанесения косметики — дневной свет. Но разве ты когда-нибудь видела визажиста, работающего на улице? Лампы дневного света уж больно сильно высвечивают лицо, и ты можешь перестараться с количеством нанесенных средств. Иногда встраивают люминесцентные лампы, однако и у них есть минусы: чувствительность к окружающей температуре, вредные для зрения пульсации светового потока, а тебе придется немало на него смотреть. Бытует мнение, что лампы содержат вредные для здоровья вещества, поэтому лидером в этой сфере были и остаются светодиоды. Именно они дают подсветку, максимально приближенную к солнечному свету.

Настольные, двусторонние и с подсветкой

Громоздкое зеркало подойдет далеко не для каждой комнаты, поэтому выбирай что-нибудь более компактное, но не менее функциональное.

Прежде чем бежать и покупать зеркало, необходимо подумать, где чаще всего ты делаешь make-up. Если это действо происходит в ванной комнате, то идеальным вариантом будет к основному зеркалу приобрести дополнительное косметическое зеркальце, которое можно закрепить на стене. Так ты сможешь не только нанести ровный мейк, но и сделать шикарную укладку. Выдвигающееся зеркало с регулируемым углом наклона обеспечит обзор в 360 градусов.

Если же ты привыкла делать макияж, сидя за столом или оборудованным туалетным столиком, то правильным решением будет приобрести зеркало на ножке. Но не думай, что это вариант для простушек. Такое зеркало идеально и для нанесения косметики, и для того, чтобы вынуть соринку из глаза. Оно небольшое, круглое, с одной стороны обычное, с другой — увеличивающее. Увеличивающие зеркала упрощают процесс ухода за лицом, процедуру надевания контактных линз, а также помогут при выведении стрелок.

Хочешь упростить себе жизнь еще больше? Настольное зеркало с подсветкой — это находка. Встроенные светодиоды помогут рассмотреть самую мелкую деталь. Такое зеркало идеально подходит для домашнего использования, ведь оно может работать от сети. Еще его удобно брать с собой в поездки, ведь большинство таких зеркал работают даже от батареек.

Всегда при себе

Понятно, что всегда иметь при себе зеркальце просто невозможно, особенно сейчас, с наступлением лета: сумочки становятся все меньше и сложить в них можно только все самое основное.

А тут нас ждут другие многофункциональные помощники — косметические продукты, в которых есть встроенное зеркальце. Как можно выйти из дома, не прихватив с собой любимую пудру? Отличный пример — бронзирующая пудра от Clarins, не будем рассказывать о ее мягкой текстуре и нежном аромате, но заметим, что зеркальце там довольно внушительное.

Если думаешь, что пудрой тебя не удивить, то помимо ее наличием удобных зеркал отличились тушь от Bourjois и палетка теней шоколадных оттенков от Too Faced. Нельзя умолчать о двухцветных румянах для лица от Givenchy. Бронзовые оттенки как нельзя лучше подойдут для летнего макияжа и контурирования, а удобная форма и, конечно же, зеркальце помогут с экспресс-нанесением.

Хорошее зеркало — удовольствие не из дешевых. Все дело в дорогом покрытии из титана. Если уж ты решила потратиться, то отдавай предпочтение вариантам с серебряным напылением. Такое зеркальце точно не исказит изображение и будет верным помощником в бьюти-процедурах.

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Фото: Shutterstock