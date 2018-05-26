Небольшие перемены — новый интерьер

1. Повесьте на окна шторы из легкой прозрачной ткани Во-первых, они гораздо дешевле тяжелых гардин из плотной ткани, а во-вторых — подходят к интерьерам в любом стиле и придают комнате воздушность и легкость, делают ее более светлой.2. Замените гладкие чехлы диванных подушек на текстурированные или вязаные Если вы не поклонник яркого колорита в стиле поп-арт, освежите интерьер гостиной подушками и пледами из тканей нейтральных природных оттенков, но разных текстур — от блестящих до махровых. Вязаные чехлы на подушках и такой же плед сразу придадут комнате уютный вид. Чехлы из прозрачных или блестящих тканей рассеивают свет и сами начинают светиться, создавая атмосферу неги и утонченности.3. Наклейте обои на дверки шкафа Это потребует гораздо меньше затрат и усилий, чем смена обоев во всей комнате. Кроме того, можно выбрать любые рисунки и узоры, даже очень яркие, ведь их не будет много. Главное, чтобы они сочетались по цвету с интерьером комнаты. Таким же образом можно преобразить и старые межкомнатные двери.4. Поставьте длинную скамью у подножья вашей кровати Это придаст изюминку вашей спальне. Такую скамью можно накрыть длинной подушкой в чехле или задрапировать тканью. На скамье удобно надевать и снимать праздничную обувь, на нее можно класть одежду, покрывала, ну, а под ней — хранить коробки с обувью. Больше идей для спальни.5. Вместо одного большого зеркала повесьте несколько разных размеров Конечно, столько зеркал вам не нужно, но они создадут эффект увеличения пространства, что немаловажно в тесных и узких помещениях, в коридорах и на лестницах. Зеркалами в оригинальных рамках можно украсить пустую стену в комнате, если у вас нет пока красивых фотографий. Еще 4 идеи для быстрого обновления интерьера6. Покрасьте кухонные шкафы изнутри Согласитесь, что кухонная мебель ярких цветов — это не то, с чем комфортно иметь дело каждый день. Но если покрасить отдельные детали, например, внутренние задние стенки застекленных или открытых шкафчиков, это может дать неожиданно приятный эффект. Когда ваши вкусы изменятся, перекрасить их не составит особого труда. А можно и просто оклеить шкафы внутри яркой бумагой или обоями.7. Замените ручки на мебели Даже такая маленькая деталь, как новая ручка на кухонной тумбе или другой мебели, способна освежить интерьер. Меняя ручки разного дизайна, можно преобразить мебель из классической в «а-ля кантри» или хай-тек. Эффект усилят оконные занавески и аксессуары в соответствующем стиле.8. Ставьте вазы с цветами там, где их хорошо видно Когда приносите домой цветы, разместите их на кухонном или рабочем столе, а не на подоконнике или в комнате, куда вы редко заходите. Цветочные композиции мгновенно преображают и украшают пространство, создают хорошее настроение — наслаждайтесь ими в тех местах, где проводите большую часть времени.9. Дайте новую жизнь старым вещам Дизайнеры любят использовать старые вещи для украшения интерьеров, почему бы и вам не последовать их примеру? Проведите ревизию кладовки или сходите на блошиный рынок — там вы точно найдете то, что вам пригодится. Смотрите, вот винтажный чемодан, положите на него несколько старых сидений или подушек и получится высокий стул, а из нескольких чемоданов, поставленных друг на друга, можно сделать приставной столик или комод. Не бойтесь экспериментировать со старыми вещами, им можно найти новое применение, очистив и перекрасив, а идеи мы вам подскажем! Оригинал статьи