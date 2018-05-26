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10 стильных рюкзаков на все случаи жизни
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10 стильных рюкзаков на все случаи жизни 

Harper’s Bazaar 23 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Рюкзак становится верным другом в коротких и длинных путешествиях: он может быть вместительным и прочным или же эффектным и ярким — идеальным для стильных образов в Instagram. А может совмещать в себе все эти качества — например, как модели в нашей подборке.
Мы уверены, что современный рюкзак не должен обладать исключительно спортивным дизайном: главное, чтобы он радовал свою владелицу, сочетался с разными стилями и настроением и надежно хранил документы, технику, сменную одежду и другие важные составляющие путешествия.
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