10 стильных рюкзаков на все случаи жизни

Рюкзак становится верным другом в коротких и длинных путешествиях: он может быть вместительным и прочным или же эффектным и ярким — идеальным для стильных образов в Instagram. А может совмещать в себе все эти качества — например, как модели в нашей подборке.

Мы уверены, что современный рюкзак не должен обладать исключительно спортивным дизайном: главное, чтобы он радовал свою владелицу, сочетался с разными стилями и настроением и надежно хранил документы, технику, сменную одежду и другие важные составляющие путешествия.