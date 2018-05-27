Берегите психику: цвета, которые лучше не использовать в интерьере

Психологи уверяют, что тот или иной цвет способен как улучшить наше самочувствие, так и, напротив, испортить настроение надолго. И раз передозировка некоторыми оттенками может иметь весьма плачевные последствия, рассказываем, какие цвета лучше не использовать при оформлении интерьера.

При выборе основного цвета для помещения, необходимо учитывать ваш возраст, темперамент, психологические особенности и, конечно, вкусовые предпочтения. Ведь то, что подойдет одному человеку, доставит дискомфорт другому, поэтому необходимо учитывать, как можно больше факторов. Дизайнеры интерьеров, например, рекомендуют избегать ярких кричащих оттенков и оформлять те комнаты, в которых вы будете проводить больше всего времени, в спокойных сдержанных тонах. Безусловно, если вы сторонник экспрессии, вы можете добавить оригинальные аксессуары, которые станут яркими акцентами и помогут избежать скучного оформления.

Мальчикам — синий, девочкам — розовый

Почему-то многие люди верят стереотипам, что интерьеры необходимо оформлять в соответствии с определенными правилами и не нарушать их. Другими словами, не стоит в мужской грубый интерьер добавлять «девчачьи» оттенки и, соответственно, квартиру романтичной особы не стоит перегружать нарочито темными цветами. Поэтому большинство людей придерживаются того мнения, что в мужском варианте оформления лучше использовать серые, черные и синие оттенки, а в женском — белые, розовые и бежево-коричневые. Но на самом деле, на сегодняшний момент это не больше, чем заблуждение. Разделение по половому признаку давно кануло в лету и если, скажем, молодой человек захотел оформить свою комнату в бело-зелено-коричневых тонах, то почему бы и нет? С другой стороны, многие женщины сегодня тяготеют к «мужским» интерьерам и, позабыв о милых аксессуарах и рюшах, выбирают темные цвета, металл, стекло и бетон.

Коррекция эмоционального состояния цветом

Психологи уверяют, что скорректировать эмоциональное состояние человека не так уж и сложно. Например, если вы замечаете, что вы достаточно пассивны, тяжело идете на контакт и не спешите пробовать что-то новое, тогда попробуйте добавить в свой интерьер красные, оранжевые или ярко-желтые оттенки. Эти цвета действуют возбуждающе и помогут раскрыть ваш потенциал в полной мере.

Другое дело, если вы гиперактивная личность. В этом случае лучше избегать возбуждающих оттенков и отдать предпочтение синим, зеленым или светло-коричневым тонам. Эти цвета действуют умиротворяюще, помогают расслабиться и сконцентрироваться. Например, если площадь позволяет, оборудуйте в доме так называемый уголок релаксации и оформите его в синих тонах. Вы увидите, насколько спокойнее и умиротвореннее вы будете себя чувствовать.

Избегайте мрачности

И все же, несмотря на то, какие цвета вы обычно предпочитаете в одежде, в оформлении интерьера не рекомендуется использовать слишком мрачные угнетающие оттенки. Например, черный цвет хоть и способен добавить строгости и роскоши помещению, в качестве основного цвета будет негативно действовать на психику и вызывать самые мрачные мысли. Зато в качестве дополнительного цвета или в аксессуарах он будет смотреться весьма неплохо.

Избыток темно-коричневого оттенка также способен перегрузить пространство и вызвать быструю утомляемость. В итоге вам просто будет сложно долго находиться в таком помещении. Поэтому, если уж вы хотите использовать шоколадные оттенки, то комбинируйте их с желтым, зеленым или даже голубым цветом.

Еще один достаточно сложный цвет, который противоречиво действует на психику — фиолетовый. Поэтому постарайтесь не превращать свой интерьер в фиолетовое безумие и разбавляйте этот цвет белым, синим, красным или серым.

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