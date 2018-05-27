Итальянский бренд с роскошным сервисом открывает новую экспозицию в Москве

С 25 мая этого года вы сможете в полной мере насладиться всеми преимуществами продукции бренда Giorgio Collection, который открывает экспозицию в резиденции интерьерного холдинга Casa Ricca в центре Москвы по адресу: улица Дениса Давыдова, д. 4.

Современное прочтение стиля ар-деко, которым так славится бренд, будет звучать и в новой коллекции мебели Infinity — она будет представлена в экспозиции. Эта коллекция произвела фурор на миланской выставке Salone del Mobile этой весной, и теперь все желающие смогут насладиться ею в московском салоне.

Бренд Giorgio Collection и салон Casa Ricca предлагают заманчивые возможности для дизайнеров и их клиентов. Во-первых, это услуга дизайн-консьержа: специально подготовленный специалист салона поможет подобрать предметы мебели, собрать из них интерьер целиком и найти нетривиальное решение. А во-вторых, это программа «Отгрузка из Италии за 48 часов». Нет ни одной марки в люксовом сегменте, которая может предложить своим покупателям такие сроки. Всего через 10—14 дней мебель попадёт к вам в дом прямо из Италии.

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