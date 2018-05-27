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Модная съемка: Шум бетонных стен
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Модная съемка: Шум бетонных стен 

SNCmedia.ru 6 часов назад
Фото: Иван Озеров (@ozerov_photo)
Стиль: Елизавета Основа (@liskravskaya)
Модель: Ани Акимова (@ani_akimova) MUA: Саша Давыдова (@givemebrush)
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