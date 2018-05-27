Графичная современная квартира с яркими жёлтыми деталями

Строгая геометрия, острые углы и натуральные оттенки сейчас в моде. Но при создании подобного интерьера важно помнить о комфорте тех, кто будет им пользоваться. Руководитель студии Кatushhha Екатерина Логвинова решила все вопросы разом, объединив несколько помещений в одно и добавив ярких деталей там, где нужно.

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Екатерина Логвинова, дизайнер интерьеров и архитектуры, руководитель студии Кatushhha

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Члены команды дизайн-студии Katushhha — это авторы проектов, профессионалы в области дизайна интерьера и архитектуры. Их основная задача — разрабатывать грамотные и функциональные интерьеры, стильные и уютные.

www.katushhha.ru Проекты ВСЕ Загородный дом в стиле Лофт Реализация Жк. Царская столица 75 м2 — Заказчики — молодая пара — хотели получить контрастный интерьер с яркими акцентами в современном стиле. Цветовая гамма в интерьере подбиралась на основе их предпочтений и стиля. В большей степени использовали светлые оттенки (белый, серый, бежевый), контрастные (чёрный, горчичный, синий, коричневый), делая акценты с помощью тона и цвета.

Обеденную зону и кухню мы оставили спокойными и сдержанными, но подчеркнули границу кухни и гостиной перегородкой из стекла в контрастной чёрной гамме. С кухни открывается вид на гостиную и прихожую, где расставили несколько ярких акцентов в виде картины и торшера, что хорошо сочетается с контрастным кухонным гарнитуром. Разные формы мебели и декора делают интерьер интересным и разнообразным.

В гостиной расположился большой угловой диван, который стал доминантой интерьера, с порога он привлекает внимание и создаёт атмосферу уюта и тепла.

Заказчики попросили не размещать большого количества мебели, шкафов, тумб, а оставить пространство открытым для приёма гостей. Места хранения сосредоточились в остальных комнатах — прихожей и спальне.

Прихожая выполнена в спокойной гамме с яркими акцентами на полу и обивке пуфа. При входе в прихожую с одной стороны — открытая вешалка с пуфом и зеркалом, а с другой вдоль всей стены — вместительный шкаф, который сливается со стеной благодаря скрытым ручкам.

Это позволило сделать интерьер функциональным и в меру детализированным. В сочетании с грубой штукатуркой мы использовали мягкие, спокойные текстуры и тёплые цвета, что смягчило восприятие и придало интерьеру характерные контрасты.

Интерьер спальни выполнен в едином стиле со всей квартирой. Одной из задач, стоящих перед дизайнером, было сделать две зоны: для сна и работы. Поэтому появилась перегородка-конструктор с полками и кашпо, которая визуально разделила интерьер на две части и стала арт-объектом. Цвета выбраны спокойные, в тёплой гамме с яркими акцентами, что позволяет отдыхать вечером, а от ярких пятен просыпаться утром.

Цвета и формы по всей квартире похожи между собой, что создаёт ощущение единого решения. Свет в зоне спальни разбит на две зоны: потолочное освещение и подвесное, чтобы создавать свою атмосферу и утром, и вечером. Места хранения в спальне расположили вдоль длинной стены, что позволило оставить незаметным шкаф и сделало пространство свободным и лёгким.

В рабочей зоне сделали большое зеркало, которое выполняет несколько функций: работает на расширение пространства и служит для примерки вещей, так как напротив рабочего стола устроен шкаф для одежды. Открытый стеллаж с полками со стороны стола позволяет разместить необходимые для работы вещи в ближайшем доступе.

В ванной разместили две раковины с подвесной тумбой, место для косметики, зеркало, большую ванну с вместительными полочками для средств гигиены. Ванная комната олицетворяет солнечное настроение и пробуждение с помощью цветовых акцентов на тумбе под раковиной, полотенцесушителя и напольной плитки с орнаментом.

На стене микроцемент — один из новых материалов в отделке санузлов, а на полу надёжный керамогранит. Столешница и раковины выполнены из искусственного камня, что позволит хозяевам пользоваться ими не один год.

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