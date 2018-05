Джессика Симпсон показала свою большую коллекцию обуви

Джессика Симпсон продолжает посвящать своих поклонников в дизайнерскую сферу. В этот раз она поделилась с подписчиками фотографией, где можно разглядеть ее большую коллекцию обуви.

Звезда поделилась снимком в Инстаграм, где можно увидеть ее, сидящую на полу и примерящую обувь в своей гардеробной. На фоне можно разглядеть ее большую коллекцию, в которой есть туфли и босоножки. Стоит отметить, что дизайнер преимущественно выбирает вещи нейтральных коричневых и темных оттенков.

«Решения, решения», — написала знаменитость, намекая, что не может выбрать туфли среди такого широкого выбора.

Decisions, Decisions. #ShoeCrushSaturday

A post shared by Jessica Simpson (@jessicasimpson) on May 26, 2018 at 10:06am PDT