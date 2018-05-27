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Джессика Симпсон показала свою большую коллекцию обуви
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Джессика Симпсон показала свою большую коллекцию обуви 

Журнал ОК! 2 часа назад
Джессика Симпсон продолжает посвящать своих поклонников в дизайнерскую сферу. В этот раз она поделилась с подписчиками фотографией, где можно разглядеть ее большую коллекцию обуви.
Звезда поделилась снимком в Инстаграм, где можно увидеть ее, сидящую на полу и примерящую обувь в своей гардеробной. На фоне можно разглядеть ее большую коллекцию, в которой есть туфли и босоножки. Стоит отметить, что дизайнер преимущественно выбирает вещи нейтральных коричневых и темных оттенков.
«Решения, решения», — написала знаменитость, намекая, что не может выбрать туфли среди такого широкого выбора.
Decisions, Decisions. #ShoeCrushSaturday
A post shared by Jessica Simpson (@jessicasimpson) on  May 26, 2018 at 10:06am PDT
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