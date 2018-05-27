10 «гендерно нейтральных» детских, в которых захочется жить и взрослым

Иногда родители сознательно не выясняют пол ребенка до рождения, и тогда как угадать с ремонтом? А еще чаще люди хотят чего-нибудь оригинального и красивого, не привязанного к синему и розовому.

Хорошая новость — есть множество изящных решений.

СКАНДИНАВСКИЙ СТИЛЬ Здесь все выполнено почти в одном цвете, но с разными текстурами. Ткань, макраме, натуральное дерево — это создает простой и богатый интерьер.

СТРАНА ПРИКЛЮЧЕНИЙ О кораблях, океанах и парусах мечтают не только мальчики, мы же знаем.

УМЕРЕННО РОЗОВЫЙ В таких тонах он совсем не выглядит «девчачьим».

СПОКОЙНЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ Серые цвета в детской? Если с рисунком и текстурой, то почему бы и нет.

ЯРКИЙ ШОУРУМ Небольшие красные акценты оживляют комнату и при этом не раздражают.

МОДЕРН В такой детской и взрослому не стыдно гостей принимать.

НЕЖНАЯ ПАСТЕЛЬ Голубой, лососевый и бирюзовый самых прозрачных тонов.

РАДУЖНЫЕ ГОРОШКИ Нанесите краску с помощью круглой губки или воздушного шарика.

ЯРКИЙ МОДЕРН Если мебель выдержана в спокойных цветах, можно пошалить с акцентами.

НЕЖНЫЕ ЖЕЛТЫЙ И ЗЕЛЕНЫЙ Беспроигрышное сочетание.

СЕЛЬСКИЙ СТИЛЬ Не забудьте побольше мимимишных подушечек.

По материалам countryliving