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10 «гендерно нейтральных» детских, в которых захочется жить и взрослым
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10 «гендерно нейтральных» детских, в которых захочется жить и взрослым 

Домашний очаг 1 час назад
Фото: Домашний очаг
Иногда родители сознательно не выясняют пол ребенка до рождения, и тогда как угадать с ремонтом? А еще чаще люди хотят чего-нибудь оригинального и красивого, не привязанного к синему и розовому.
Хорошая новость — есть множество изящных решений.
СКАНДИНАВСКИЙ СТИЛЬ Здесь все выполнено почти в одном цвете, но с разными текстурами. Ткань, макраме, натуральное дерево — это создает простой и богатый интерьер.
СТРАНА ПРИКЛЮЧЕНИЙ О кораблях, океанах и парусах мечтают не только мальчики, мы же знаем.
УМЕРЕННО РОЗОВЫЙ В таких тонах он совсем не выглядит «девчачьим».
СПОКОЙНЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ Серые цвета в детской? Если с рисунком и текстурой, то почему бы и нет.
ЯРКИЙ ШОУРУМ Небольшие красные акценты оживляют комнату и при этом не раздражают.
МОДЕРН В такой детской и взрослому не стыдно гостей принимать.
НЕЖНАЯ ПАСТЕЛЬ Голубой, лососевый и бирюзовый самых прозрачных тонов.
РАДУЖНЫЕ ГОРОШКИ Нанесите краску с помощью круглой губки или воздушного шарика.
ЯРКИЙ МОДЕРН Если мебель выдержана в спокойных цветах, можно пошалить с акцентами.
НЕЖНЫЕ ЖЕЛТЫЙ И ЗЕЛЕНЫЙ Беспроигрышное сочетание.
СЕЛЬСКИЙ СТИЛЬ Не забудьте побольше мимимишных подушечек.
По материалам countryliving
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Женский форум
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