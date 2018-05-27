«Ну тыждизайнер»: почему дизайнер и клиент никогда не поймут друг друга

С незапамятных времен продолжается извечная борьба между дизайнерами и их клиентами. Противоположные стороны всегда видят и воспринимают все по-разному, поэтому наличие конфликта всего лишь вопрос времени. Мы не принимаем чью-либо сторону, потому что неадекватных людей хватает как среди излишне творческих дизайнеров, так и среди требовательных клиентов.

На странице группы Pixelo в Facebook были опубликованы иллюстрации, которые как нельзя лучше описывают наиболее распространенные случаи столкновений.