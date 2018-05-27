Как сочетать цвета в интерьере: 9 приёмов и 17 реальных примеров

Часто бывает так, что мы хотим несовместимого. Например, жена желает яркости и розового цвета, а муж не выносит его и хочет проверенной нейтральной гаммы: белый, серый, бежевый, коричневый. Как избежать семейных ссор, делая ремонт? А может вам хочется видеть сразу несколько насыщенных цветов или, наоборот, интерьер в оттенках одного цвета? Как не совершить ошибок при выборе и сочетании цветов? За помощью в этом сложном вопросе мы обратились к дизайнеру интерьеров Кристине Цымбал.

Кристина Цымбал, дизайнер интерьеров

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Окончила МГХПА им С. Г. Строганова по специальности «Искусство интерьера», МГСУ по специальности «Промышленное и гражданское строительство» и Государственный университет управления.

Занимается дизайном интерьера с 2008 года. Основатель и ведущий дизайнер KRISTINA CYMBAL interior&architecture. Широкое образование позволяет помимо занятий дизайном интерьера и архитектурой выпускать коллекции мебели, светильников, одежды и ювелирных изделий.

Гран-при конкурса «Город равных возможностей» Союза дизайнеров России; топ–10 европейского конкурса Areadeclik; 3-е место в конкурсе SneideroDesignAward по итогам голосования более 100 профессионалов и заказчиков.

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1. Разбавляйте яркие цвета нейтральными

Бежевый, светло-серый, белый — отличный фон для почти любых ярких оттенков. Приёмов по их сочетанию несколько.

Нейтральный фон, яркие аксессуары

Если вам очень нравится, например, ярко-синий, не обязательно красить в него всю комнату.

Сделайте интерьер в более традиционной гамме, особенно крупные предметы и поверхности — шкафы, диваны, стены.

Чтобы ввести яркость и нужный цвет, используйте аксессуары: рамы и особенно паспорту картин и семейных фото, декоративные вазы, журнальные столики, диванные подушки, небольшие кресла и стулья, светильники, подхваты и подол штор.

Профессионалы могут пойти дальше и поиграть с яркими плинтусами, дверьми, полом и участками стен.

Важно: выберите 1—3 оттенка любимого цвета, не больше. Так, муж будет против розовой стены, но не обратит внимание на персиково-розовый декор, если базовым оттенком будет светло-серый, бежевый или зеленоватый.

Плюс такого решения ещё и в том, что если предпочтения изменятся, ремонт не нужно будет переделывать.

Оттенки цвета по горизонтали

Если всё-таки очень хочется окрасить стены в цвет мечты, выручит такой приём: добавьте полосу дополнительного, более нейтрального цвета. Так вы получите цветовую пару, которую можно будет использовать по всему интерьеру.

Два ярких оттенка могут очень хорошо ужиться в интерьере при одном условии: нужно выбрать всего два и их оттенки и чередовать их. Допустим, как сочетать красный и жёлтый? Если окрасить стены в жёлтый и повесить красные шторы, будет плохо.

Добавьте на жёлтые стены красные и оранжевые рамки, на красный диван — жёлтые подушки и бордовый плед.

И уравновесьте интерьер нейтральными цветами!

Смелую идею мужа о полностью оранжевой ванне можно слегка обуздать, добавив белый, чёрно-белую графику и «остужающий» голубой.

2. Сочетайте яркие цвета друг с другом

Три или более ярких цвета

Задача со звёздочкой, но разрешима: выберите два преобладающих цвета, остальные примените в декоре. Поможет цветовой круг: цвета, находящиеся напротив друг друга, хорошо сочетаются.

Важно: один цвет можно брать в полную силу, а вот противоположный ему должен быть светлее, менее ярким.

3. Уравновесьте яркость орнаментом

Для особенно ярких сочетаний есть ещё одно решение: крупный орнамент нейтральных цветов. Например, чёрно-белый успокаивает интерьер и отвлекает внимание от яркости цвета. Этот приём скорее для профессионалов, есть риск переборщить. Используйте его в текстиле, чтобы избежать ошибок.

4. Тёмное на светлом, светлое на тёмном

Это общее интерьерное правило, которым стоит руководствоваться при выборе декора и его размещения.

И напоследок: известный брианский дизайнер Лоуренс Ллевелин-Боуэн рекомендовал искать интерьерные решения в живописи. Есть три основных цвета, их смешение и правила сочетания — используйте их. Или ищите готовые цветовые палитры, удобно представленные в виде картинок.

Можно сэкономить много времени и сил, если помнить: интерьер — это чередование мотивов, их сочетание. В деталях интерьера можно сочетать почти любые мотивы, почти любые цвета. Главное, ограничить их количество и каждый повторить несколько раз.

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