Колор блокинг: как добавить цвета в гардероб и не переборщить?

Тогда почему не добавить в гардероб побольше цвета, тем более что это соответствует современным тенденциям.

Колор блокинг — это сочетание чистых (иногда контрастных) цветов в одном образе. Никакого градиента и плавных переходов. Никаких полутонов и принтов. Только яркий цвет. Однако если вы не привыкли носить активные цвета, то это легко исправить. Постепенно внедряйте цвет в свой гардероб. А мы пошагово расскажем, как сделать повседневные образы чуточку ярче.

Шаг 1. Яркость в аксессуарах

Проще всего добавить цвет в аксессуары: сумочка или туфли, выполненные по принципу колор блокинга, выглядят интереснее, чем однотонные модели. Так что двухцветная или многоцветная сумочка найдет место в любом гардеробе. Носить такой аксессуар можно с монохромными комплектами, а можно дополнить более яркий образ (в этом случае лучше, если один из цветов на сумочке совпадает с основным цветом одежды).

Шаг 2. Где будем талию делать?

Неплохое начало, чтобы сделать первые шаги в направлении колор блокинга — остановить свой выбор на платье или тунике, выполненных в этом стиле. Если хотите подчеркнуть талию, выбирайте наряд с контрастными линиями, формирующими силуэт.

Платье в стиле колор блокинг лучше дополнить косухой или джинсовой курткой, надеть в комплект кроссовки и т.д.

Шаг 3. Монохром

Проверенный способ создать образ в стиле колор блокинг — использовать оттенки одного цвета. Комплект получится актуальным, поскольку монохромные образы сейчас в моде.

Учтите только два нюанса: в монохромных комплектах используйте вещи из тканей разных фактур, чтобы образ не получился монотонным. Или же дополните образ сумочкой контрастного цвета.

Для создания образа в ярких цветах, выбирайте вещи простого кроя, чтобы не перегрузить комплект.

Шаг 4. 1 +1 Следующий этап — базовый цвет, например, черный, серый или белый, плюс какой-то яркий цвет. Яркий пример от дизайнеров — сочетание черного и желтого, стоит воспользоваться готовым предложением.

Если вы боитесь потеряться на фоне ярких красок, «уведите» контрастный цвет вниз. Например, подберите базовую футболку серого цвета (подходящего вам оттенка) и дополните образ ярко-желтой юбкой — комплект будет смотреться отлично.

Освоив эти простые приемы, можно пробовать играть с цветом дальше и более уверенно, составлять комплекты с двумя или даже тремя яркими цветами. Хороший пример показывает Balenciaga, который гармонично сочетает в образах два ярких цвета, комбинируя их с базовым цветом.

Материал предоставлен экспертами Luxxy.com Автор коллажей: Екатерина Абашкина