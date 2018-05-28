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Колор блокинг: как добавить цвета в гардероб и не переборщить?
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Колор блокинг: как добавить цвета в гардероб и не переборщить? 

BurdaStyle.ru 1 час назад
Фото: BurdaStyle.ru
Тогда почему не добавить в гардероб побольше цвета, тем более что это соответствует современным тенденциям.
Колор блокинг — это сочетание чистых (иногда контрастных) цветов в одном образе. Никакого градиента и плавных переходов. Никаких полутонов и принтов. Только яркий цвет. Однако если вы не привыкли носить активные цвета, то это легко исправить. Постепенно внедряйте цвет в свой гардероб. А мы пошагово расскажем, как сделать повседневные образы чуточку ярче.
Шаг 1. Яркость в аксессуарах
Проще всего добавить цвет в аксессуары: сумочка или туфли, выполненные по принципу колор блокинга, выглядят интереснее, чем однотонные модели. Так что двухцветная или многоцветная сумочка найдет место в любом гардеробе. Носить такой аксессуар можно с монохромными комплектами, а можно дополнить более яркий образ (в этом случае лучше, если один из цветов на сумочке совпадает с основным цветом одежды).
Шаг 2. Где будем талию делать?
Неплохое начало, чтобы сделать первые шаги в направлении колор блокинга — остановить свой выбор на платье или тунике, выполненных в этом стиле. Если хотите подчеркнуть талию, выбирайте наряд с контрастными линиями, формирующими силуэт.
Платье в стиле колор блокинг лучше дополнить косухой или джинсовой курткой, надеть в комплект кроссовки и т.д.
Шаг 3. Монохром
Проверенный способ создать образ в стиле колор блокинг — использовать оттенки одного цвета. Комплект получится актуальным, поскольку монохромные образы сейчас в моде.
Учтите только два нюанса: в монохромных комплектах используйте вещи из тканей разных фактур, чтобы образ не получился монотонным. Или же дополните образ сумочкой контрастного цвета.
Для создания образа в ярких цветах, выбирайте вещи простого кроя, чтобы не перегрузить комплект.
Шаг 4. 1 +1  Следующий этап — базовый цвет, например, черный, серый или белый, плюс какой-то яркий цвет. Яркий пример от дизайнеров — сочетание черного и желтого, стоит воспользоваться готовым предложением.
Если вы боитесь потеряться на фоне ярких красок, «уведите» контрастный цвет вниз. Например, подберите базовую футболку серого цвета (подходящего вам оттенка) и дополните образ ярко-желтой юбкой — комплект будет смотреться отлично.
Освоив эти простые приемы, можно пробовать играть с цветом дальше и более уверенно, составлять комплекты с двумя или даже тремя яркими цветами. Хороший пример показывает Balenciaga, который гармонично сочетает в образах два ярких цвета, комбинируя их с базовым цветом.
Материал предоставлен экспертами Luxxy.com Автор коллажей: Екатерина Абашкина
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