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Новая футболка Balenciaga со спорным дизайном была обсмеяна
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Новая футболка Balenciaga со спорным дизайном была обсмеяна 

News.ru 31 мая 2018
Фото: News.ru
Модный дом Balenciaga вызвал бурное обсуждение в социальных сетях своей новой футболкой-рубашкой.
Вещь имеет не только крайне странный дизайн, но и функционал, представляет из себя сшитую вместе футболку и рубашку и стоит $1300.
В соцсетях пользователи не могли удержаться от шуток по этому поводу.
Дизайнеры же брэнда предлагают два варианта ношения: и как футболку и как рубашку.
Дизайн кажется на первый вгяд таким нелепым, пишет портал Noticia, что некоторые пользователи сначала отказывались верить в то, что это не фэйковая шутка.
Но заходя в Instagram Balenciaga убедились, что могут и сами заказать эту вещь для себя.
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