Новая футболка Balenciaga со спорным дизайном была обсмеяна

Модный дом Balenciaga вызвал бурное обсуждение в социальных сетях своей новой футболкой-рубашкой.

Вещь имеет не только крайне странный дизайн, но и функционал, представляет из себя сшитую вместе футболку и рубашку и стоит $1300.

В соцсетях пользователи не могли удержаться от шуток по этому поводу.

Дизайнеры же брэнда предлагают два варианта ношения: и как футболку и как рубашку.

Дизайн кажется на первый вгяд таким нелепым, пишет портал Noticia, что некоторые пользователи сначала отказывались верить в то, что это не фэйковая шутка.

Но заходя в Instagram Balenciaga убедились, что могут и сами заказать эту вещь для себя.