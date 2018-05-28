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Костромской дизайнер Марья Волкова готова покорить своей коллекцией модный европейский дом
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Костромской дизайнер Марья Волкова готова покорить своей коллекцией модный европейский дом 

Kostroma.Today 16 часов назад
Фото: Kostroma.Today
Костромской дизайнер Марья Волкова стала победителем фестиваля молодых дизайнеров «Волга фэшн фэст». Как узнал KOSTROMA.TODAY, мероприятие прошло в Ярославле.
Костромичка представила коллекцию под названием «БЫТ». Однотонная одежда оригинального кроя ярких цветов привлекла внимание жюри и принесла автору почетное первое место.
«Моё вдохновение — родное пространство, его природа, простота, традиции и чистая душа», — говорит Марья.
Как нам удалось выяснить, это был региональный этап всероссийского конкурса. Всего в нем приняли участие 17 дизайнеров.
«Атмосфера на фестивале была суетная. Конкуренции я не заметила среди этой кутерьмы», — рассказала корреспонденту KT Марья ВОЛКОВА.
Победа в региональном этапе подарила костромичке путевку в финальный этап конкурса «Русский силуэт 2018», который пройдет 10 ноября в Москве.
Главный приз этого конкурса — бронзовая статуэтка и стажировка или обучение в одном из европейских домов моды или академии моды.
Коллекцию «БЫТ» Марья Волкова создала в январе этого года как дипломный проект.
«БЫТ» также занял первое место в конкурсе «Этно Дар» в Казани.
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