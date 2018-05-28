Ещё
Что такое нюд?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что такое нюд? 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Нюд — почти незаметный, естественный макияж с использованием средств нейтральных оттенков. Главная задача при его выполнении — создать ощущение полного отсутствия косметики. Отличительными чертами мейкапа являются выразительные, сияющие глаза, натуральные губы и идеальная кожа.
Для создания макияжа в стиле нюд следует подбирать средства, отталкиваясь от типа внешности. Блондинкам со светлой кожей лучше остановиться на персиковых, розовых, бежевых оттенках. Смуглым девушкам подойдут медные. Обладательницы среднего типа кожи должны остановить свой выбор на средствах песочного цвета или хаки. От холодных оттенков лучше отказаться, чтобы макияж получился естественным.
Макияж в стиле нюд прекрасно подходит на каждый день. Лицо выглядит сияющим и отдохнувшим.
Как сделать макияж в стиле нюд:
8 шагов омолаживающего естественного макияжа
6 секретов кореянок для сохранения молодости кожи
8 тональных кремов с омолаживающим эффектом: проверено на себе
Я Покупаю: последние новости
Пять идей дизайна патио, где каждый найдет свой идеальный отдых Неудачные интерьеры звезд: как исправить, чтобы стало красиво Настенные полки в интерьере: фотоподборка необычных идей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть61
20 самых романтичных татуировок для пар4
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад25
Звёзды, которые убили свою красоту пластикой
Как уродует пластическая хирургия9
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
03:44
Факты о женщинах, которые они сами не знают
Психология Здоровье
01:51
Модель похвасталась костлявыми ягодицами
Красота
00:47
Нагиев показал сексуальный торс и сердечко на шее
Звёзды
05:28
Загадки, на которые большинство не ответит
Психология
08:41
Звёзды, которые убили свою красоту пластикой
Звёзды
07:07
Переживете ли вы зомби-апокалипсис: тест
Психология
03:56
Головоломки, которые откроют правду о вас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение