Что такое нюд?

Нюд — почти незаметный, естественный макияж с использованием средств нейтральных оттенков. Главная задача при его выполнении — создать ощущение полного отсутствия косметики. Отличительными чертами мейкапа являются выразительные, сияющие глаза, натуральные губы и идеальная кожа.

Для создания макияжа в стиле нюд следует подбирать средства, отталкиваясь от типа внешности. Блондинкам со светлой кожей лучше остановиться на персиковых, розовых, бежевых оттенках. Смуглым девушкам подойдут медные. Обладательницы среднего типа кожи должны остановить свой выбор на средствах песочного цвета или хаки. От холодных оттенков лучше отказаться, чтобы макияж получился естественным.

Макияж в стиле нюд прекрасно подходит на каждый день. Лицо выглядит сияющим и отдохнувшим.

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