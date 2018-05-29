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5 небанальных идей для декора дачного дома
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5 небанальных идей для декора дачного дома 

Inmyroom 11 часов назад
Фото: Inmyroom
Рассказываем, как превратить старый домик за городом в любимую семейную дачу на примере работ российских дизайнеров.
Не бойтесь ярких красок: дачный интерьер — отличный полигон для творческих экспериментов. Используйте контрастные оттенки: например, покрасьте стены, обитые вагонкой, в зеленый и поставьте красную мебель.
Дерево — классический материал для отделки дачного интерьера. Но совсем не обязательно уходить в стиль «русской избы». На фоне натурального дерева также отлично смотрятся брутальные предметы интерьера и аксессуары — например, открытые стеллажи из металла черного цвета, светильники в стиле лофт и минималистичный декор.
Освежить интерьер дачного домика легко с помощью светлой краски для стен и текстиля с растительным принтом. Узор не обязательно должен быть одинаковым, сочетайте разные орнаменты в обивке мягкой мебели, на шторах и декоративных подушках. А живые цветы из сада в красивой вазе завершат преображение.
Собираете гжель, хохлому, семейные фото или декоративные тарелки из отпуска? Пусть они служат украшением интерьера вашей дачи, а не пылятся в коробках или за стеклом. Для фотографий подберите рамки в одном стиле, а для посуды подойдет открытый стеллаж.
Если дачному интерьеру не хватает красок и ощущения свежести, сделайте ставку на акцентные обои с красочным принтом — например, с цветами. Удачный вариант — комбинировать их с крашеной вагонкой: это практично (особенно, если у вас есть дети). Плюс комната не будет слишком пестрой.
*Цены действительны на момент выхода статьи.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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