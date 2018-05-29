Мюли: собираем 5 стильных образов

Платье

Ансамбль из легкого летнего платья яркого цвета с цветными узорами в сочетании с мюлями — идеальный вариант для жаркого лета. Очень расслабленный образ и удобные вещи — что еще нужно для полного счастья? Может, сумка-авоська и необычные очки?

Джинсы

Селена — фанатка стиля casual. Поэтому звезда регулярно демонстрирует модные луки, которые собирает из самой простой одежды. Например, здесь обычные джинсы певица надела вместе с укороченным топом в полоску и яркими мюлями. Гомес добавила небольшую сумку cross-body и солнцезащитные очки. Зачет!

Костюм

Разбавить офисный гардероб помогут мюли. А вдохновение, как ни странно, можно получить у Эмилии Кларк . Актриса в последнее время часто появляется на публике в строгих костюмах, которые разбавляет яркими макияжем, аксессуарами или стильной обувью.

Юбка

Юбка-карандаш или модель длины миди будут выглядеть еще более модно, если сочетать их с кроп-топом и мюлями. Не верите нам? Смотрите на фото!

Цвет

Яркое платье и мюли в тон? Можем, умеем, практикуем! Не бойтесь добавлять яркие цвета в свой гардероб и создавать тотал-луки. Они всегда смотрятся очень выигрышно (и дорого). Если, конечно, все правильно сделано!