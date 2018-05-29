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Мюли: собираем 5 стильных образов
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Мюли: собираем 5 стильных образов 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Платье
Ансамбль из легкого летнего платья яркого цвета с цветными узорами в сочетании с мюлями — идеальный вариант для жаркого лета. Очень расслабленный образ и удобные вещи — что еще нужно для полного счастья? Может, сумка-авоська и необычные очки?
Джинсы
Селена — фанатка стиля casual. Поэтому звезда регулярно демонстрирует модные луки, которые собирает из самой простой одежды. Например, здесь обычные джинсы певица надела вместе с укороченным топом в полоску и яркими мюлями. Гомес добавила небольшую сумку cross-body и солнцезащитные очки. Зачет!
Костюм
Разбавить офисный гардероб помогут мюли. А вдохновение, как ни странно, можно получить у Эмилии Кларк. Актриса в последнее время часто появляется на публике в строгих костюмах, которые разбавляет яркими макияжем, аксессуарами или стильной обувью.
Юбка
Юбка-карандаш или модель длины миди будут выглядеть еще более модно, если сочетать их с кроп-топом и мюлями. Не верите нам? Смотрите на фото!
Цвет
Яркое платье и мюли в тон? Можем, умеем, практикуем! Не бойтесь добавлять яркие цвета в свой гардероб и создавать тотал-луки. Они всегда смотрятся очень выигрышно (и дорого). Если, конечно, все правильно сделано!
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