«Проблема кроется в лобных долях мозга»

Зачем россияне устраивают свинарники в своих квартирах и как с этим бороться.

В начале 2018-го россиянам пригрозили заварить мусоропроводы — не из вредности, а чтобы приучить к раздельному сбору мусора. Но многим до отделения пластика от стекла так же далеко, как до Луны. Более того, в стране, похоже, полно настоящих фанатов бытовых отходов. Никакие мусоропроводы им в принципе не нужны — все хранят в своих квартирах. Страдают, естественно, соседи.

Господа, вы свиньи

С начала 2018-го громких примеров вопиющего бытового свинства было зафиксировано с десяток. Сколько всего в России квартирных свалок — сложно даже представить.

В январе в Екатеринбурге наконец расчистили от мусора квартиру, из-за хозяйки которой многоэтажный дом на полтора года остался без газа. Женщина все это время не пускала внутрь специалистов для проверки газового оборудования. Она складировала в жилище мусор, и там развелись полчища насекомых. Местные СМИ окрестили ее «бабушкой с тараканами».

Месяц спустя в том же Екатеринбурге разгорелся скандал из-за другой «мусорной» квартиры: соседи вознамерились подать в суд на жителя многоэтажного дома на улице Электриков, прикармливавшего птиц. В его квартире нашли около сотни голубей, сов и ястребов. Окна дома были сплошь покрыты птичьим пометом, а людям приходилось мириться с неприятными запахами, исходящими из «голубятни».

В марте страну шокировала дама из Самарской области, скопившая в своей квартире семь КамАЗов мусора. Жительница поселка Новокуйбышевск регулярно приносила в дом с улицы вещи, которые считала нужными в хозяйстве. Очистка ее квартиры продолжалась два дня. При этом хозяйка уборке активно противилась, угомонить ее удалось лишь с помощью полиции.

Аналогичные случаи были зафиксированы весной в удмуртском городе Можга и в Орске (Оренбургская область). Причем в Удмуртии квартиру завалил не одиночка, как это обычно бывает, а супружеская пара. Вывозить полтонны мусора пришлось под контролем судебных приставов и при участии горожан-волонтеров.

Любители картофельных очисток и прочих отходов есть и в городе с самыми дорогими в стране квартирами — в Москве. И они порой защищают свое «богатство» достаточно агрессивно. Так, жительница девятиэтажного дома на улице Федора Полетаева не только устроила в квартире свалку, она еще и пишет на стенах подъезда гадости о соседях-жалобщиках. В подъезде пахнет, как на помойке, весь дом оккупировали мухи, тараканы и мыши.

Охотники, собиратели

Чаще всего жильцами «мусорных» квартир оказываются не просто неаккуратные граждане, а люди с нарушениями психики.

«Патологическое накопительство (или хординг, или синдром Плюшкина) связано с психическими расстройствами, — говорит психолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов . — Обычно им страдают люди пожилого возраста, когда такое накопительство связано со старческой деменцией. Однако хординг может стать следствием черепно-мозговых травм, проблем с сосудами мозга, упадка сил при депрессии, шизофрении. Накопительство часто сочетается с синдромом дефицита внимания, гиперактивностью и тревожными расстройствами. Накопление вещей в таком случае помогает справиться с тревогой и страхом».

По словам специалиста, спровоцировать хординг могут «упорхнувшие из гнезда» повзрослевшие дети — их место в доме начинают занимать вещи, с которыми связаны лучшие воспоминания. Или, например, некоторые годами хранят вещи умерших родственников — старые, ненужные, которые нельзя выбросить, потому что тем самым ты предашь память о человеке.

Другое проявление хординга, как отмечает Иванов, это «спасение» вещей с помойки. Все, что такой «Плюшкин» тащит в дом, — это якобы сокровища, которые нужно спасти от гибели.

И еще один вид накопительства — собирательство животных. «Есть люди, которые действительно помогают брошенным животным: пристраивают их в приюты, стерилизуют, лечат, находят хозяев, — поясняет эксперт. — Хордеры же просто подбирают всех подряд. Любовь к кошкам перерастет в болезнь, у хордера нет сил и средств, чтобы ухаживать за ними. И сами животные страдают, находясь в жутких антисанитарных условиях. Человеку же кажется, что никто не сможет любить этих зверушек, никто не будет заботиться о них, даже если эти животные погибают у него дома».

«Предположительно, в подобных случаях (патологического накопительства — прим. «Дома») проблема кроется в лобных долях мозга, страдает правое полушарие, — добавляет психолог Евгений Идзиковский. — Домашние животные в таких случаях расцениваются ими как вещи, обладают в их глазах большей ценностью, чем сломанный чайник, но собираются примерно с той же целью. Логику в их действиях искать невозможно».

Как отмечает Ирина Гудкина , бизнес-тренер межрегиональной жилищной программы «Переезжаем в Петербург», большое количество людей с синдромом Плюшкина проживают в городе на Неве — и неслучайно. «В Питере много людей, ужаленных блокадой, — поясняет эксперт. — Предания "Мы выжили потому, что нашли мешок сухарей, который завалился за диван…", "Она тайком от меня копила свой хлеб…" и подобные им во многих семьях до сих пор передаются из поколения в поколение. Это история о том, благодаря чему семья выжила. Это история успеха. История победы. Мудрость предков. Да, у некоторых эта память обретает паталогические формы».

Специалисты утверждают, что помочь «Плюшкиным» можно, но сложно. Их необходимо, по мнению Идзиковского, «социализировать, интегрировать в общество, учить общаться с другими людьми». Самостоятельно выйти из состояния патологического накопительства практически невозможно, добавляет Иванов.

Закон и непорядок

Соседи редко выказывают готовность помогать, лечить и спасать граждан, копящих в квартирах мусор. Гораздо чаще они выбирают тропу войны, и осуждать их за это сложно: кому понравятся тараканы и крысы в подъезде, а разбираться в причинах неадекватного поведения чужих, по сути, людей просто нет времени и желания.

КИРИЛЛ БРАГА / РИА НОВОСТИ

В случае, когда «Плюшкин» является нанимателем квартиры, справиться с ним довольно легко: за нарушение норм содержания жилья такого человека просто выселят, причем без предоставления другой площади. Если же недвижимость оформлена в собственность, битва за чистоту и покой может затянуться.

«В соответствии с законодательством, собственник обязан поддерживать жилое помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества собственников, — напоминает адвокат Лада Горелик, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Горелик и партнеры». — Если собственник использует жилье не по назначению, систематически нарушает права и интересы соседей либо разрушает жилье, орган местного самоуправления может предупредить его о необходимости устранить нарушения».

Предупрежден — значит разоружен: если собственник продолжит нарушать закон, суд по иску органа местного самоуправления может принять решение о продаже жилья с публичных торгов с выплатой экс-владельцу вырученных средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения.

Звучит просто, но на деле все гораздо сложнее. Суды и так крайне неохотно выселяют людей, а уж за хлам в квартире — тем более.

«Право человека на жилище является одним из фундаментальных, поэтому суд с большой осторожностью подходит к этой категории разбирательств, — отмечает генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова. — Каждое выселение из квартиры — это исключительный случай, решение по которому принимается в безвыходной ситуации, после изучения всех материалов дела, при полном соблюдении процедуры, при подтверждении фактов нарушений и их систематичности. В основном речь идет о нанимателях жилья».

«Проживание в многоквартирном доме или доме блокированной застройки (так называемые дома барачного типа) влекут за собой соседство, которое нам не подконтрольно, — резюмирует ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Аванесов. — Поэтому бытует мнение, что сначала выбирают соседа, а потом уже квартиру». Впрочем, добавляет эксперт, законодательно защищать свои права в случае их нарушения все равно нужно.

Многие, кстати, даже не пытаются — ограничиваются скандалами или молчаливым недовольством. «Соседи редко всерьез берутся исправлять сложившуюся ситуацию, — сетует Лада Горелик. — Причины самые разные: у кого-то нет времени или средств для юридической борьбы, кто-то не хочет портить отношения с окружающими, кто-то просто инертен, а кто-то жалеет соседей и пытается решить проблему беседами».

Остается утешаться тем, что чрезмерная любовь к порядку порой ни до чего хорошего не доводит. Так, в мае 2018-го уральский дачник, пытавшийся сжечь мусор на своем участке, невольно спалил три дома, в которых проживали четыре человека, и десять заброшенных жилых построек. И вообще бытует мнение, что излишнее стремление к чистоте — тоже признак скрытого невроза и даже психоза.