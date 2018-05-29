Восемь светлых и удобных кухонь на любой вкус

Если вы когда-нибудь делали ремонт, то знаете, что самое сложное помещение — это кухня, ведь при её оформлении приходится учитывать много факторов. Кухня — не мобильный стол или стул, её так легко не заменишь. И только, казалось бы, всё встало на свои места, как появляется новая трудность — подбор встраиваемой техники.

Но не всё так страшно, если знать, куда идти за подходящими духовками, варочными поверхностями и вытяжками. Специалисты компании Smeg и российские дизайнеры открыли нам глаза и научили паре новых хитростей. Оказывается, одна и та же техника идеально подойдёт совершенно разным стилям, если она хороша по всем параметрам и если знать, как вписать её в интерьер.

Статьи по теме Оформляем интерьер в стиле ретро: 20 мощных идей Дизайн кухни: необычные идеи оформления интерьера

Ненавязчивая классика

Дизайнер Ксения Викторова представила проект светлой солнечной кухни, которая словно создана для простого семейного уюта, комфорта и ежедневного приготовления пищи. Нейтральная мебель нуждалась в особой изюминке, и этой изюминкой стала встраиваемая техника из серии Cortina итальянского бренда Smeg.

Это тот самый случай, когда технику не прячут, а, наоборот, выставляют напоказ, делая её главным акцентом. Если вы предпочитаете, чтобы ваш интерьер был сдержанным и не надоел со временем, то возьмите на вооружение эту кухню — она послужит отличным примером для подражания.

Жизнерадостный стиль кантри

Большой плюс загородной кухни в том, что она может быть просторной и слегка небрежной — в отличие от городской кухни, на которой обычно проводят совсем немного времени. Дизайнер Екатерина Алфёрова постаралась, чтобы на этой кухне хотелось задержаться, расслабиться, приготовить что-нибудь вкусненькое и даже запретное. Дизайн встраиваемой техники рифмуется с изгибами резных элементов мебели, и потому интерьер кухни выглядит таким гармоничным.

Roomble, мнение редакции:

— Подбор кухонной техники часто вызывает у нас немало сложностей. Ведь хочется, чтобы она была идеально проработана и внутри и снаружи. Большой объём и телескопические направляющие духового шкафа, удобное управление и большое количество конфорок варочной поверхности, мощность вытяжки, компактность и многофункциональность микроволновки — всё это очень важно. Но не менее важен дизайн, который сможет подружиться и с классическими, и с современными интерьерами независимо от собственного стиля.

Серия встраиваемой кухонной техники Cortina от итальянского бренда Smeg разработана совместно с мастером кузнечного дела Giancarlo Candeago. В ней нашли своё современное отражение вековые традиции, которые итальянские кузнецы передают из поколения в поколение. Элегантные металлические детали и декор привлекают внимание, но в то же время подстраиваются под дизайн самой кухни. Вот почему эта техника прекрасно чувствует себя в интерьере любого стиля. Современный, классический, прованс, скандинавский, барокко, эклектика — и везде Cortina от Smeg. В помощь дизайнеру — и широкая цветовая палитра, в которой может быть выполнена техника.

Современная роскошь

Первое, что привлекает внимание в этой кухне, которую создала дизайнер Галия Сайфулина, это, конечно, волшебный фартук, что растянулся до самого потолка. Его тёмный оттенок и благородный блеск вызывают ассоциации с драгоценными камнями и зваными ужинами. Чтобы подчеркнуть элегантность интерьера, дизайнер выбрала чёрно-белое сочетание, белый цвет — для фона, а чёрный — для деталей.

Вот почему к фартуку, мраморной столешнице и острову добавилась и чёрная кухонная техника — духовой шкаф, микроволновая печь и вытяжка. Бронзовые металлические элементы делают кухню менее холодной, создают интересный контраст и повторяются в отделке мебели и светильников.

Сказочный барокко

Дизайнеру Марии Зинуровой удалось воплотить этот сложный стиль и подарить сказку владельцам кухни. По счастью, площадь помещения дала огромный простор для фантазии и массу возможностей для дизайнерских хитростей. Роскошные шторы с драпировкой, например, было бы непросто использовать в маленькой тесной кухне, тем более что они мешают свету проникать внутрь. Но здесь целых два окна, и потому такой проблемы нет! И обратите внимание на невероятную лепную отделку потолка, пол и люстру — словом, всё дело, как всегда, в деталях.

Одной из таких деталей стала встраиваемая техника — её оттенок слоновой кости идеально соответствует оттенку самой кухни, а металлический декор совпадает с оттенком патины. Если технику хочется спрятать, чтобы она не выделялась, и сделать акцент на других интерьерных особенностях, то вот отличный способ маскировки.

Очаровательный прованс

Жителям мегаполиса часто хочется добавить в свои интерьеры детали загородной жизни и отдыха на природе. Вот и перед дизайнерами Натальей Зыряновой Татьяной Торощиной встала такая задача. Главную роль в интерьере этой кухни сыграл зелёный цвет, ведь именно он у нас ассоциируется с молодой листвой, весной, пикниками на природе. А в сочетании с белым цветом и тёплыми металлическими оттенками зелёный кажется более нарядным, солнечным и весенним.

Само собой, важно было добавить деталей, форм и изгибов, свойственных стилю прованс. Это растительные орнаменты, которые подарила интерьеру сама природа, нежные завитки и округлости, а ещё решётки, которые символизируют изгородь, забор, увитый виноградом, и садовую деревянную мебель. Так получилось, что все необходимые приёмы объединились в дизайне встраиваемой техники, которая вписалась в кухонный интерьер идеально.

Roomble, мнение редакции:

— Здорово, если вся кухонная техника выбрана от одного бренда — так кухня выглядит более цельной и радует глаз, но ещё лучше, если вся техника окажется из одной серии. Точное попадание оттенков, декора и форм — залог по-настоящему красивой кухни, в которой всё на своих местах. Так она выглядит более аккуратной и удобной, а техника — часть общей концепции, не инородное тело.

Специалисты компании Smeg об этом, конечно, знают, и потому устроили акцию специально для тех, кто хочет иметь идеальную кухню. С 7 мая по 31 июля при покупке комплекта техники Smeg, состоящего из четырёх приборов, вы получите скидку на весь заказ в размере 10 процентов. В комплект должны входить духовой шкаф Cortina (кроме арт. SF750OT), любая варочная поверхность Cortina (кроме арт. SR764OT) либо любая сенсорная электрическая варочная поверхность, любой холодильник, любая посудомоечная машина.

Итальянская классика

Итальянская кухня — это всегда обилие декора, резных элементов, вензелей и орнаментов. В нашем случае это сочетание светлых оттенков, благородная пастельная гамма с золотыми элементами. Проект от дизайнера Алины Дмитриевой как нельзя лучше попал в стиль до последней мелочи. Само собой, подобрать технику для такой кухни очень непросто, ведь не хочется портить роскошный интерьер утилитарными деталями. А ведь хозяйка любит готовить, и ей нужна надёжная техника, которая поможет воплотить в жизнь все кулинарные мечты.

И снова на помощь приходит итальянская техника из серии Cortina от Smeg. Ведь кому, как не создателям самого итальянского стиля в интерьере знать, какой должна быть техника для него. В результате на кухне появился целый варочный центр, которые вовсе не нуждается в том, чтобы его прятали, а наоборот, гордо занимает центральное место в композиции.

Изысканная современность

В этом современном интерьере от Натальи Зыряновой и Татьяны Торощиной кухня объединена с гостиной. И если гостиной досталась большая площадь и простор, то кухонная зона вышла компактной. На первый взгляд может показаться, что хозяева редко готовят сами, если отдали под кухню лишь небольшую нишу при большой площади квартиры, но это совсем не так. Ведь дизайнерам удалось сделать кухню максимально функциональной, и теперь здесь можно создавать настоящие кулинарные шедевры. Целых три духовых шкафа, два из которых выполняют функции микроволновки, а холодильник side-by-side вообще спрятался за декоративными панелями.

Что касается встраиваемой техники от Smeg, то её прятать не стали. Без неё кухня была бы строгой, лаконичной и немного скучной, а благодаря сложному орнаменту и металлической отделке техники эта современная кухня ожила, расцвела, но всё же осталась верна своему стилю.

Классическая утончённость

Как мы уже говорили, загородный дом — это лучшая возможность заполучить кухню мечты. Дизайнеру Ирине Кузьминой повезло поработать над этим роскошным помещением с двумя окнами и идеальной планировкой для установки острова. Не секрет, что кухонный остров — мечта каждой хозяйки, вот только не всегда для него есть подходящее место. Но на этой кухне все элементы удалось расположить симметрично, удобно и близко друг к другу, так что остров будет активно и продуктивно использоваться.

Обычно на острове размещают варочную поверхность или мокрую зону, но здесь он словно делит кухню на две части и остаётся пространством для завтраков или приготовления пищи. С одной стороны от острова — мокрая зона и варочная поверхность, а с другой — зона хранения и шкафов, в том числе духовых. Яркая и заметная техника не потерялась на таком широком фоне и стала дополнительным украшением.

Все перечисленные проекты созданы для конкурса «Кухня в стиле Smeg», который был организован Smeg и SDOclub.Ru в 2018 году.

Читайте также:

Интерьер в синем цвете: самый модный тренд сезона

3 проекта кухонь, достойные наград за лучший дизайн

3 проекта кухонь, победивших в конкурсе Smeg