Как навести порядок в шкафу: 10 умных советов по эргономике 

1. Развешивайте вещи слева направо по убыванию
Одно из самых простых правил рационального хранения одежды на вешалках — развешивать их слева направо в порядке убывания длины. Так будет проще отделить платья от футболок, а пиджаки от рубашек.
Фото: Instagram asedko
Учтите, что одежда на вешалках занимает больше места, чем сложенная в стопку. Но мнущиеся вещи (платья, рубашки, футболки) иногда рациональнее хранить именно так.
2. Структурируйте вещи по типам
Пусть вещи из одной категории хранятся рядом: платья с платьями, а пиджаки — с пиджаками. Обращайте внимание на материалы и цвет. Темные цвета лучше хранить вместе, а светлые — в другой стороне. Такое расположение позволит, во-первых, с первого взгляда понять, что где находится, и во-вторых, поможет понять палитру своего гардероба.
Фото: Instagram smart.wardrobe
3. Убирайте сезонные вещи
Сортируйте гардероб и освобождайте его от ненужных сезонных вещей. Так вы освободите шкаф и системы хранения для актуального гардероба и вам не придется долго рыться на полках, чтобы найти нужную вещь. Для того чтобы сэкономить место, используйте наши лайфхаки для хранения зимних вещей.
Фото: Instagram ideal.garderob
4. Храните вещи в стопках не горизонтально, а вертикально
Скорее всего, вы никогда не задумывались об этом, но вертикальное хранение вещей в стопке требует меньше места, чем горизонтальное. Этот метод открыла японская гуру порядка и хранения Мари Кондо. Кстати, такой же способ помогает не нарушить порядок в стопке, вытаскивая одну вещь.
Фото: Instagram ideal.garderob
5. Не заполняйте полки до отказа
Идеальной считается наполненность в 90%. Если вы складываете вещи из тонкой ткани, например шелк или атлас, можно сложить их чуть плотнее друг к другу, чтобы сохранить форму стопки.
Фото: Instagram vremya.poryadka
6. Пользуйтесь коробками и разделителями
Эти полезные и бюджетные аксессуары помогут хранить стопки в порядке и складывать на одной полке несколько видов вещей. При этом будет легко найти нужную вещь и гораздо проще вытирать пыль на полках — достаточно поднять коробку или разделитель.
Фото: Instagram smart.wardrobe
7. Сделайте отметки на коробках
Так будет проще найти нужную пару обуви и место, где хранится любимая футболка. Подпишите коробку, наклейте на нее фото пары, которая там хранится (если это обувь), или схематичный рисунок. Это точно структурирует вещи в вашем шкафу и поможет хранить их рациональнее.
Фото: Instagram asedko
8. Не забывайте о полезных аксессуарах
Хранить вещи в порядке и использовать пространство с максимальной пользой помогут не только коробки и разделители. Подвесные этажерки, органайзеры с «карманами», специальные вешалки для шарфов или галстуков — это полезные аксессуары. Кстати, они стоят гораздо дешевле, чем вы думаете — поищите подобные вещи на AliExpress.
Фото: Instagram wardrobe_optimizer
9. Используйте пространство на дверцах шкафа
Не оставляйте пустым обратную сторону дверей. Там можно подвесить негабаритные, но нужные мелочи — домашние тапочки для гостей или летние сандалии, галстуки, шарфы, шапки — все, что не будет мешать дверце закрываться.
Фото: Instagram storagegoals
10. Не отказывайтесь от выдвижных механизмов
Выдвижные полки гораздо эргономичнее обычных. Почему? Легче достать до дальних углов и использовать все полезное пространство. Не экономьте на выдвижных механизмах для ящиков, продумайте хотя бы несколько таких в своем гардеробе.
Фото: Instagram wardrobe_optimizer