Как навести порядок в шкафу: 10 умных советов по эргономике

1. Развешивайте вещи слева направо по убыванию

Одно из самых простых правил рационального хранения одежды на вешалках — развешивать их слева направо в порядке убывания длины. Так будет проще отделить платья от футболок, а пиджаки от рубашек.

Фото: Instagram asedko

Учтите, что одежда на вешалках занимает больше места, чем сложенная в стопку. Но мнущиеся вещи (платья, рубашки, футболки) иногда рациональнее хранить именно так.

2. Структурируйте вещи по типам

Пусть вещи из одной категории хранятся рядом: платья с платьями, а пиджаки — с пиджаками. Обращайте внимание на материалы и цвет. Темные цвета лучше хранить вместе, а светлые — в другой стороне. Такое расположение позволит, во-первых, с первого взгляда понять, что где находится, и во-вторых, поможет понять палитру своего гардероба.

Фото: Instagram smart.wardrobe

3. Убирайте сезонные вещи

Сортируйте гардероб и освобождайте его от ненужных сезонных вещей. Так вы освободите шкаф и системы хранения для актуального гардероба и вам не придется долго рыться на полках, чтобы найти нужную вещь. Для того чтобы сэкономить место, используйте наши лайфхаки для хранения зимних вещей.

Фото: Instagram ideal.garderob

4. Храните вещи в стопках не горизонтально, а вертикально

Скорее всего, вы никогда не задумывались об этом, но вертикальное хранение вещей в стопке требует меньше места, чем горизонтальное. Этот метод открыла японская гуру порядка и хранения Мари Кондо. Кстати, такой же способ помогает не нарушить порядок в стопке, вытаскивая одну вещь.

Фото: Instagram ideal.garderob

5. Не заполняйте полки до отказа

Идеальной считается наполненность в 90%. Если вы складываете вещи из тонкой ткани, например шелк или атлас, можно сложить их чуть плотнее друг к другу, чтобы сохранить форму стопки.

Фото: Instagram vremya.poryadka

6. Пользуйтесь коробками и разделителями

Эти полезные и бюджетные аксессуары помогут хранить стопки в порядке и складывать на одной полке несколько видов вещей. При этом будет легко найти нужную вещь и гораздо проще вытирать пыль на полках — достаточно поднять коробку или разделитель.

Фото: Instagram smart.wardrobe

7. Сделайте отметки на коробках

Так будет проще найти нужную пару обуви и место, где хранится любимая футболка. Подпишите коробку, наклейте на нее фото пары, которая там хранится (если это обувь), или схематичный рисунок. Это точно структурирует вещи в вашем шкафу и поможет хранить их рациональнее.

Фото: Instagram asedko

8. Не забывайте о полезных аксессуарах

Хранить вещи в порядке и использовать пространство с максимальной пользой помогут не только коробки и разделители. Подвесные этажерки, органайзеры с «карманами», специальные вешалки для шарфов или галстуков — это полезные аксессуары. Кстати, они стоят гораздо дешевле, чем вы думаете — поищите подобные вещи на AliExpress.

Фото: Instagram wardrobe_optimizer

9. Используйте пространство на дверцах шкафа

Не оставляйте пустым обратную сторону дверей. Там можно подвесить негабаритные, но нужные мелочи — домашние тапочки для гостей или летние сандалии, галстуки, шарфы, шапки — все, что не будет мешать дверце закрываться.

Фото: Instagram storagegoals

10. Не отказывайтесь от выдвижных механизмов

Выдвижные полки гораздо эргономичнее обычных. Почему? Легче достать до дальних углов и использовать все полезное пространство. Не экономьте на выдвижных механизмах для ящиков, продумайте хотя бы несколько таких в своем гардеробе.

Фото: Instagram wardrobe_optimizer