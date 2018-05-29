EuroCucina 2018: всё, что вам нужно знать о кухонной технике будущего

Технологичные новинки, модные тренды, актуальный дизайн и стили — то, что вам всегда хотелось видеть на вашей кухне, было на EuroCucina 2018, миланской мебельной выставке.

Gaggenau — кухни будущего

Бренд Gaggenau представил концепцию Gaggenau Home, вдохновением для создания которой послужил оригинальный дизайн новых приборов для охлаждения Vario серии 400. Благодаря объединению в общей концепции дизайна кухни от Gaggenau передовых интерьерных и архитектурных решений, на стенде компании на EuroCucina 2018 профессионалам удалось воссоздать полноценное жилое пространство, в котором бренд впервые вышел за рамки кухни.

Концепция Gaggenau Home сосредоточена вокруг кухни и гостиной открытой планировки, в которых размещена техника марки Gaggenau: новый модельный ряд приборов для охлаждения Vario серии 400, приборы для приготовления пищи (духовые шкафы, варочные панели, вытяжки) и кофемашины. Помимо жилого пространства, на стенде Gaggenau были гараж, холл и небольшой сад. Все помещения объединены благодаря использованию повторяющихся аутентичных натуральных материалов и тщательно продуманному дизайну.

Создавая концептуальный стенд такой сложности, бренд привлёк к реализации проекта своего постоянного партнёра — архитектурное бюро einszu33 под руководством Хендрика Мюллера и Георга Тирша.

Профессионалы бренда Gaggenau считают, что техника для кухни сегодня может (и должна!) быть интегрирована в пространство интерьера так, чтобы он напоминал дом будущего. Их видение основано на дизайне и функциональности нового модельного ряда, благодаря чему бытовая техника Gaggenau впервые вышла далеко за пределы кухни.

Мы впервые создали нечто такое, что с абсолютной точностью передаёт истинные ценности Gaggenau. Экспозиция бренда на выставке EuroCucina 2018 была и остаётся свидетельством нашей индивидуальности в создании бытовой техники класса люкс, где дизайн занимает центральное место. Это ещё больше укрепляет наше стремление и далее оставаться пионером в области революционных преобразований на рынке бытовой техники.

Gaggenau Home как стенд был создан при участии известных и уважаемых брендов, выступивших партнёрами компании. Среди представленных на стенде экспонатов можно было увидеть автомобиль Aston Martin DB11, интерьерные элементы из дерева от Schotten & Hansen, современную мебель от Walter Knoll, световые приборы Occhio, живопись, созданную для проекта немецким художником Эдуардом Микусом, декоративную полку от Porro, фарфоровые статуэтки фабрики Nymphenburg и изысканные вина от Sotheby’s Wine.

Smeg — уникальность во всём: от минимализма до традиционной итальянской живописи

На большом стенде SMEG мы увидели множество интересных технологичных новинок, в том числе новую коллекцию Linea, предельно функциональную и современную. Linea — это духовые шкафы, компактные комбинированные паровые и микроволновые печи, плиты и кофемашины. Выполненная в стиле минимализм, эта коллекция сразу привлекла наше внимание.

SMEG продолжает сотрудничество с Dolce & Gabbana, в новой коллекции Sicily is my Love воспевая традиционные итальянские ценности и культуру, а также используя в дизайне тематику итальянских фестивалей. В коллекцию входят кофеварка, погружной блендер и тостеры двух размеров, соковыжималка для цитрусовых, чайник, блендер, кофемашина, миксер.

Маленькая революция: духовой шкаф с системой горячего хранения пищи Hoover KEEPHEAT

Духовой шкаф с системой горячего хранения пищи Hoover KEEPHEAT был представлен на Eurocucina 2018 и сразу покорил всех. Можно сказать, что духовой шкаф KEEPHEAT стал главным героем стенда Hoover!

С Hoover KEEPHEAT вы можете приготовить любимое блюдо в воскресенье или понедельник и наслаждаться трапезой в течение практически всей недели, без потери качества и полезных свойств.

Марко Бальяно (Marco Balliano), глава направления встраиваемой техники Candy Group

— Hoover KEEPHEAT — совершенно новый вид духовых шкафов. Из классического решения для приготовления и подогрева пищи духовой шкаф превращается в систему, способную правильно готовить пищу и хранить её без потери вкусовых свойств и питательных веществ.

Выставка Eurocucina 2018 — идеальное место для презентации продукта, который изменит назначение кухни в будущем. И это то будущее, с которым Hoover предлагает потребителям ознакомиться уже сейчас.

Кухня будущего от Franke

На EuroCucina 2018 ведущая компания бытовой техники для кухни Franke привезла новейшую разработку — коллекцию Maris family от известного дизайнера Дрора Беншетрита. Вся коллекция вдохновлена природными элементами: водой, камнем, огнём и другими.

Franke представляет на EuroCucina 2018 новую индукционную плиту из стеклокерамики Mythos 2gether со встроенной вытяжкой, для интегрирования в столешницу. Этот продукт имеет класс энергоэффективности а+++.

Franke представила и новую подвесную мультифункциональную вытяжку с потрясающим футуристичным дизайном под названием Cloud. Впечатляет и её техническое оснащение. С мобильным приложением, которое позволяет контролировать влажность, фильтрацию воздуха, освещение, скорость вентиляции и подсветку, готовить станет ещё проще.

Indesit — навстречу совершенству

На Eurocucina 2018 компания Indesit представила свою новую линейку встраиваемой бытовой техники Aria, которая сочетает итальянский дизайн и последние технологические новшества.

Коллекция Aria включает в себя плиты на газе и электричестве, встроенную духовку, микроволновую печь и посудомоечную машину шириной 45 см. Кстати, благодаря функции Turn & Cook встроенная духовка Aria умеет запоминать до 80 рецептов! Встраиваемые микроволновые печи представлены здесь трёх размеров — на 22, 31 и 40 литров.

Whirlpool — страсть к инновациям

Помимо расширенного взаимодействия с пользователями, новые продукты в коллекции Whirlpool premium W используют возможность взаимодействия друг с другом. Интуитивно понятные технологии и красивый дизайн — это новое поколение Whirlpool. Инновационный четырёхдверный холодильник на 400 литров с морозильной камерой стал гвоздём программы стенда Whirlpool на Eurocucina 2018. Холодильник обеспечивает идеальные условия для хранения продуктов, постоянно контролируя свежесть через технологию «шестое чувство» — запатентованную разработку Whirlpool.

В новой посудомоечной машине premium W используется комбинация для загрузки, позволяющая размещать на 30% больше посуды.

Sub-Zero & Wolf

На Eurocucina 2018 компания SubZero представила три важные новинки этого сезона — встраиваемые холодильник и морозильник, выполненные в едином дизайне, а также встраиваемую варочную поверхность с выдвижной вытяжкой. Эти продукты стали новым шагом в технологическом оснащении любой современной кухни.

KitchenAid

На Eurocucina 2018 фирма KitchenAid представила много образцов крупной бытовой техники для большого дома, где кулинария возводится в ранг искусства и настоящего семейного чуда.

Разжигая страсть и творчество, помогая выразить кулинарные устремления и реализовать ваши таланты, новая линейка обещает сделать готовку ещё более вдохновляющим действом. Создать эти предметы бытовой техники специалистам KitchenAid помогали шеф-повара лучших ресторанов. Новый холодильник Combi Tall 400 помогает дольше сохранять пищу свежей, оставляя её вкусовые качества неизменно высокими.

Встраиваемые духовки Twelix 4 Artisan позволяют готовить еду ресторанного качества, а плита Gourmet Kitchen hob вместе со встраиваемой в столешницу вытяжкой поразила лаконичностью и эстетикой даже искушённых ценителей дизайна.

Elica — ветер перемен

Индукционная панель с вытяжкой под названием NikolaTesla Switch и невероятным дизайном, представленная на Eurocucina 2018 компанией Elica, произвела фурор. Благодаря интеллектуальной связи с варочной поверхностью NikolaTesla BL/F/83, она получает информацию от конфорок и автоматически выбирает режим работы. Обратите внимание и на новую коллекцию потолочных вытяжек Lullaby, выполненную в современном стиле минимализм, на грани азиатского шика и лофта.

Ещё одна вытяжка — настенная версия Haiku — может похвастаться бесшумной работой. Haiku — единственная доступная система с регулируемой глубиной: она может быть расположена либо в соответствии с подвесными шкафами гарнитура, либо на любом нужном вам расстоянии.

Falmec

Для компании Falmec кухонные вытяжки — основной продукт бренда, на их разработку ориентирована вся компания. Инновационные технологии очистки воздуха, запатентованные и эксклюзивные, позволяют с каждым годом достигать нового уровня очистки воздуха на кухне.

Miele

Новейшие стандарты комфорта, качества и технологичности учитывались при создании нового духового шкафа Dialoggarer от Miele. Новаторская технология позволяет экономить время при готовке, оставляя больше простора для манёвров. С Dialoggarer готовка становится проще и приятнее. Благодаря специальному приложению вы можете выбрать из книги рецептов конкретный вариант и практически автоматизировать весь кулинарный процесс, каким бы сложным он ни был.

Как и многие другие бренды, Miele представил коллекцию индукционных варочных панелей в чёрном глянце (на газе и электричестве) со встроенной вытяжкой.

Hotpoint

Впечатлила и новая линейка встроенной бытовой техники в чёрном цвете от Hotpoint. Холодильники из серии Active Quattro с размерами 90 и 70 см позволяют хранить продукты дольше, более эргономично распределять их по зонам и наслаждаться отменным дизайном. Новое приложение Home Net App позволяет управлять некоторыми системами и хранить рецепты.

Electrolux

Новая коллекция варочных панелей Electrolux SenseCook Pro, как говорят сами дизайнеры, стала сосредоточением не просто интересных характеристик и качества, но и многолетнего опыта работы. С Electrolux SenseCook Pro готовить можно интуитивно, простое управление позволяет легко справляться даже со сложными рецептами.

Новая линейка холодильников сосредоточена на том, чтобы экономить пространство, но при этом приобретать новые функции и более удобную расстановку продуктов. Например, система SpinView позволяет одной из полочек вращаться по своей оси, потому вам больше не придётся искать постоянно используемые продукты — они всегда будут под рукой.

Новый чёрный оттенок Black Steel для своей легендарной линейки бытовой техники Craft представила на EuroCucina 2018 компания ASKO. Теперь серия бытовой техники Craft имеет три оттенка: Stainless Steel (нержавеющая сталь), Graphite Black (графитно-чёрный) и новый Black Steel.

Техника ASKO делает жизнь проще. Бесшовный дизайн, гармоничные пропорции и высокая технологичность тому, несомненно, способствуют.

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