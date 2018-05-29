5 способов «озеленить» квартиру, не используя комнатные растения

Растения — лучший способ сделать интерьер ярче, живее и натуральнее. Но не всегда есть возможность наполнить дом живыми цветами: кто-то много путешествует, кто-то часто переезжает, а может быть, в квартире слишком мало места и света для разведения собственного маленького сада. Выход в таких ситуациях один — нужно искать альтернативу, особенно если вы нечасто бываете на природе. В этой статье рассказываем о пяти простых способах наполнить интерьер зеленью, даже если у вас в доме нет ни одного настоящего растения.

№ 1. Обои

Пальмы, кактусы, папоротник, бамбук, листья или цветы — принт на обоях может быть любого типа, цвета, размера и контрастности. Если яркий и крупный орнамент, присущий «классической» тропической стилистике, кажется слишком смелым вариантом, обратите внимание на более нейтральные акварельные принты неконтрастных оттенков.

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№ 2. Текстиль

А вот с текстилем точно можно смело экспериментировать: если через неделю яркое постельное бельё надоест или перестанут нравиться занавески с растительным орнаментом, заменить их на что-то более спокойное не составит труда. Впрочем, вряд ли текстиль с «зелёной» тематикой быстро вам разонравится: он очень освежает и украшает интерьер, особенно если вы уже устали от классических узоров в цветочек.

Если же вы всё-таки больше склоняетесь к цветам, чем к пальмовым листьям или кактусам, найти подходящий текстиль можно в новых линейках Christian Lacroix и Designers Guild. Обе летние коллекции радуют натуральными тканями, насыщенными цветами и изысканными орнаментами. А вдохновением для них послужила парижская высокая мода 50-х годов.

№ 3. Декор

Правильный декор также помогает создать нужную атмосферу. Это могут быть как непосредственно природные элементы (например пальмовые листья, которые, кстати, не требуют ухода), так и милые вещицы, вроде стилизованной керамики или вазы в виде кактуса.

№ 4. Картины

Масштабное акварельное полотно, небольшой рисунок или серия профессиональных фотографий — картины и постеры с растительными мотивами открывают огромное количество возможностей «озеленить» интерьер так, как вам хочется. К тому же если комната оформлена в нейтральной гамме, картина с флористической тематикой прекрасно справится с ролью яркого акцента.

№ 5. Гербарий

Если же в обычных картинах для вас мало души, отличным вариантом станет гербарий. Вы можете засушить любимые цветы и растения самостоятельно или купить готовые композиции, поместить их в рамку, развесить на окне или украсить сухоцветами стену — в зависимости от ваших желаний. К тому же такое украшение никак не скажется на вашем бюджете, тем более летом, когда все растения можно собрать самостоятельно.

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