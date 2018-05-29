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Летняя столовая: 23 яркие яркие идеи для преображения обеденной зоны
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Летняя столовая: 23 яркие яркие идеи для преображения обеденной зоны 

Roomble.com 9 часов назад
Фото: Roomble.com
Многие считают, что принимать пищу нужно в максимально нейтральном интерьере, дабы ничто не отвлекало от трапезы. Мы рискнём выступить с диаметрально противоположным заявлением — устраивать летние трапезы можно и нужно в окружении ярких оттенков самого тёплого времени года.
И чем ярче и солнечнее эти оттенки, тем легче будет переноситься жара за окном. Для преобразований совсем необязательно устраивать полноценный ремонт. Достаточно будет поставить несколько ярких стульев, обновить текстиль и поменять плафон на потолочном светильнике.
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Кстати, о стульях:, несколько различных моделей в границах одного помещения, в идеале выкрашенных в разные оттенки — один из самых модных приёмов оформления интерьеров в этом сезоне.
Если в вашей кладовке давно пылятся старые расшатанные стулья, самое время подарить им новую жизнь. Затяните потуже крепления, ошкурьте, если есть такая необходимость, и выкрасьте их в цвета самых ярких предметов в вашей столовой или обеденной зоне.
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