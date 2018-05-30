15 милых аксессуаров, которые украсят вашу кухню

Веселая солонка или странной формы чайник — и сразу же и тем для разговоров больше, и есть веселее. Предлагаем очередную подборку оригинальных вещиц для кухни.

Держатель для бумажных полотенец

Держатель для полотенец с мордочкой кошки удачно впишется в пространство кухни. У него устойчивое основание, которое при этом не займет много места на кухне. Особенности: подходит для маленьких кухонь, можно мыть в посудомоечной машине, не содержит меламин. Коллекция создавалась для больших любителей кошек: в ней большое количество аксессуаров для дома — теперь можно расставить по всему дому символы любимого животного. А еще забавная кошачья мордочка делает каждый предмет коллекции приятным подарком.

Подставка под крышку от кастрюли

Забавный держатель для крышки всегда под рукой на кухне. Благодаря этому приспособлению можно упорядочить нужные вещи. Если поставить держатель возле мойки, то удобно сушить крышки. Компактные размеры позволяют хранить изделие в ящике стола. Подходит для большинства крышек.

Сахарница двойная на подставке

У сахарницы два отсека, которые легко извлекаются при необходимости. Изготовлена она из акрила, поэтому намного легче и прочнее стекла, отсеки устойчивы к запахам и не дают им смешиватся. Оттого сахарницу можно использовать и для специй. У каждого отсека есть герметичная крышка и ложка.

Домик для чайных пакетиков

Органайзер для чайных пакетиков — необычное и очень практичное приспособление, которое обязательно придется по вкусу и взрослым, и детям. Яркое оформление и интересный дизайн в форме домика привлекают внимание, а специальная форма позволяет хранить пакетики в одном месте и удобно их доставать.

Разделочная доска-дуршлаг

Практичная разделочная доска с дуршлагом, которая идеально подходит для измельчения овощей и фруктов. Теперь можно резать продукты и сразу их промывать. Доска также оснащена бортиками по краям, которые удерживают кусочки еды, воду и крошки. Особенности и преимущества: — поверхность не затупляет ножи, — эргономичная ручка, — нескользящие планки на обратной стороне, — отверстие для подвески.

Сковорода для равномерного нагревания

Такая сковорода идеально подойдет для блинов, сырников, оладий. Мраморное покрытие — экологичное, так как под воздействием высоких температур не отделяется и не попадает в пищу, это гарантирует безопасность для здоровья. Кстати, срок службы таких изделий на порядок больше, чем сковородок с другим типом покрытия!

Подставка для бутылок

У подставки для бутылок разборная конструкция — ее можно собирать и моделировать. Из нескольких наборов можно построить целую стену, и она будет служить стильным разделителем пространства в комнате. Устойчивый каркас напоминает пчелиные соты, в которых все бутылки будут в безопасности. Кроме того, в ней можно хранить журналы и газеты.

Погружная емкость для специй

Удобное решение для готовки. Емкость предназначена для приготовления супов, рагу и прочих горячих блюд, а также десертов или глинтвейна. Все, что требуется — наполнить ее необходимыми специями или травами и положить в кастрюлю к остальным ингредиентам. Блюдо впитает в себя вкус и аромат специй, но при этом в тарелку не попадет ничего лишнего (например, перца горошком или лаврового листа).

Ложка-шумовка

Практичный кухонный инструмент, без которого вряд ли обойдется хоть одна хозяйка. Он позволяет извлекать, процеживать и сразу же сервировать любые продукты. Конструкция ложки позволяет зацепить ее на кастрюле, оставив на время, необходимое для стекания воды. Выдерживает температуру до 200°C. Можно мыть в посудомоечной машине.

Держатель для ложек

Очень удобная штучка: силиконовый держатель для ложек. Он позволит вам всегда держать под рукой ложки для сыпучих продуктов. Изделие надевается на банку, затем туда крепится сам прибор. За счет использования мягкого силикона держатель подходит для банок разного объема.

Фото: архив пресс-служб