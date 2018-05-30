Ещё
До и после: как изменились «убитые» квартиры после ремонта
Далее:
Читайте также:
Ещё

До и после: как изменились «убитые» квартиры после ремонта 

Inmyroom 7 часов назад
Фото: Inmyroom
Что объединяет квартиру с евроремонтом в дореволюционном доме и «убитую» трешку в сталинке? Наличие потенциала, который разглядели дизайнеры. Что получилось в результате ремонта, показываем в этой статье.
Дизайнеры Екатерина Реброва и Елена Поворова из бюро Home Emotions создали образ морского побережья прямо в центре Москвы. Планировку в «панельке» менять не стали плюс сохранили необычные переходы между комнатами через балкон.
Для оформления квартиры дизайнеры выбрали светлую цветовую гамму с небольшими яркими вкраплениями в текстиле и обивке мебели.
Хозяева хотели избавиться от безликого евроремонта и создать изящное, уютное пространство. На помощь пришла Ирина Крашенинникова: дизайнер сделала кардинальную перепланировку, чтобы у каждого члена семьи появилась своя комната. Еще одно достоинство квартиры — большая открытая терраса, на которой после ремонта приятно проводить время.
Эта питерская квартира расположена на последнем этаже доходного дома, построенного в начале 19 века. Дизайнерам из студии INT2 architecture посчастливилось вдохнуть новую жизнь в старые стены: в результате перепланировки получились комфортабельные апартаменты — здесь есть две отдельные спальни с ванными, общая кухня-гостиная, кабинет, прачечная и парная.
Даже если в квартире достаточно квадратных метров для проживания двух человек, в ней все равно необходимо продумать удобную планировку. Дизайнер Екатерина Корчинова объединила кухню с гостиной, чтобы получить открытое и светлое пространство, обустроила изолированные спальни для мамы и дочки и увеличила количество мест для хранения в прихожей и ванной комнате.
Убитую «сталинку» на проспекте Вернадского дизайнер Татьяна Безверхая превратила в комфортное жилье для семьи с двумя детьми. Кухню перенесли в коридор (правилами это разрешается) и объединили с гостиной, которую увеличили за счет присоединенного балкона. В отделке за основу взяли сложные оттенки серого — получилось свежо и современно.
Inmyroom: последние новости
Интерьер недели: двушка на Кутузовском проспекте 6 квартир с маленькими кухнями В H&M Home действуют скидки на текстиль и предметы для дома
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жара: микробикини снова в моде34
Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть94
Почему дети Пугачевой похожи на Киркорова24
Тест: насколько вы провинциальны2
«Без интима — это вообще мало»: откровения стриптизерш29
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
13:47
Сколько можно прожить, пересаживая органы
Здоровье
11:39
Загадки, которые взорвут ваш мозг
Психология
10:14
ДНК-тесты, которые шокировали общественность
Здоровье
05:07
Признаки, говорящие, что ваше тело уникально
Здоровье
08:40
Эти актёры узнали рецепт эликсира молодости
Звёзды
00:38
Почему дети Пугачевой похожи на Киркорова
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение