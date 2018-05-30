До и после: как изменились «убитые» квартиры после ремонта

Что объединяет квартиру с евроремонтом в дореволюционном доме и «убитую» трешку в сталинке? Наличие потенциала, который разглядели дизайнеры. Что получилось в результате ремонта, показываем в этой статье.

Дизайнеры Екатерина Реброва и Елена Поворова из бюро Home Emotions создали образ морского побережья прямо в центре Москвы. Планировку в «панельке» менять не стали плюс сохранили необычные переходы между комнатами через балкон.

Для оформления квартиры дизайнеры выбрали светлую цветовую гамму с небольшими яркими вкраплениями в текстиле и обивке мебели.

Хозяева хотели избавиться от безликого евроремонта и создать изящное, уютное пространство. На помощь пришла Ирина Крашенинникова: дизайнер сделала кардинальную перепланировку, чтобы у каждого члена семьи появилась своя комната. Еще одно достоинство квартиры — большая открытая терраса, на которой после ремонта приятно проводить время.

Эта питерская квартира расположена на последнем этаже доходного дома, построенного в начале 19 века. Дизайнерам из студии INT2 architecture посчастливилось вдохнуть новую жизнь в старые стены: в результате перепланировки получились комфортабельные апартаменты — здесь есть две отдельные спальни с ванными, общая кухня-гостиная, кабинет, прачечная и парная.

Даже если в квартире достаточно квадратных метров для проживания двух человек, в ней все равно необходимо продумать удобную планировку. Дизайнер Екатерина Корчинова объединила кухню с гостиной, чтобы получить открытое и светлое пространство, обустроила изолированные спальни для мамы и дочки и увеличила количество мест для хранения в прихожей и ванной комнате.

Убитую «сталинку» на проспекте Вернадского дизайнер Татьяна Безверхая превратила в комфортное жилье для семьи с двумя детьми. Кухню перенесли в коридор (правилами это разрешается) и объединили с гостиной, которую увеличили за счет присоединенного балкона. В отделке за основу взяли сложные оттенки серого — получилось свежо и современно.