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Четыре новых магазина открылись в ЦДМ на Лубянке
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Четыре новых магазина открылись в ЦДМ на Лубянке 

Москва24 4 часа назад
Фото: Москва24
Для посетителей ЦДМ теперь доступны магазин игрушек и детских товаров с героями любимых российских мультфильмов «Мульт», магазин одежды Hey, Baby!, магазин аксессуаров Upixel и магазин сети экстремальных самокатов Kickmeat, говорится в сообщении пресс-службы компании «Галс-Девелопмент» — собственника и девелопера ЦДМ на Лубянке.
Общая площадь новых магазинов составила около 350 квадратных метров.
"Центральный детский магазин на Лубянке развивает сотрудничество с ведущими детскими брендами, каждый месяц открывая новые магазины. Сегодня в ЦДМ на Лубянке собран уникальный ассортимент товаров — книги, игрушки, детская одежда и аксессуары, а также товары для активного отдыха, востребованные в период летних каникул", — отметил старший вице-президент «Галс-Девелопмент» Леонид Капров.
В магазине «Мульт» посетители смогут приобрести игрушки с изображениями персонажей популярных мультфильмов, а также конструкторы, канцелярскую продукцию, сладости, товары для активного отдыха.
Рюкзаки, сумки, пеналы и кошельки представлены в магазине Upixel. Благодаря уникальной силиконовой панели, покупатели могут создавать свой дизайн аксессуара с помощью фишек-пикселей.
Hey, Baby! — это мультибрендовый магазин, который объединяет на одной площадке более 35 молодых российских дизайнерских и брендов. В магазине представлена стильная одежда, авторская мебель для детских комнат, дизайнерские игрушки для малышей и необычные украшения для интерьера широкий выбор снаряжения и комплектующих от ведущих мировых производителей кикскутер-индустрии.
"Центральный Детский магазин на Лубянке" — это комплекс семейного и детского досуга, торговый центр с полным ассортиментом детских товаров и услуг. Сегодня в ЦДМ на Лубянке представлено более 100 магазинов одежды и обуви.
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