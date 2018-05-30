Четыре новых магазина открылись в ЦДМ на Лубянке

Для посетителей ЦДМ теперь доступны магазин игрушек и детских товаров с героями любимых российских мультфильмов «Мульт», магазин одежды Hey, Baby!, магазин аксессуаров Upixel и магазин сети экстремальных самокатов Kickmeat, говорится в сообщении пресс-службы компании «Галс-Девелопмент» — собственника и девелопера ЦДМ на Лубянке.

Общая площадь новых магазинов составила около 350 квадратных метров.

"Центральный детский магазин на Лубянке развивает сотрудничество с ведущими детскими брендами, каждый месяц открывая новые магазины. Сегодня в ЦДМ на Лубянке собран уникальный ассортимент товаров — книги, игрушки, детская одежда и аксессуары, а также товары для активного отдыха, востребованные в период летних каникул", — отметил старший вице-президент «Галс-Девелопмент» Леонид Капров

В магазине «Мульт» посетители смогут приобрести игрушки с изображениями персонажей популярных мультфильмов, а также конструкторы, канцелярскую продукцию, сладости, товары для активного отдыха.

Рюкзаки, сумки, пеналы и кошельки представлены в магазине Upixel. Благодаря уникальной силиконовой панели, покупатели могут создавать свой дизайн аксессуара с помощью фишек-пикселей.

Hey, Baby! — это мультибрендовый магазин, который объединяет на одной площадке более 35 молодых российских дизайнерских и брендов. В магазине представлена стильная одежда, авторская мебель для детских комнат, дизайнерские игрушки для малышей и необычные украшения для интерьера широкий выбор снаряжения и комплектующих от ведущих мировых производителей кикскутер-индустрии.

"Центральный Детский магазин на Лубянке" — это комплекс семейного и детского досуга, торговый центр с полным ассортиментом детских товаров и услуг. Сегодня в ЦДМ на Лубянке представлено более 100 магазинов одежды и обуви.