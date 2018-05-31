Главные мультгерои поселятся на Лубянке

В Центральном детском магазине на Лубянке 1 июня откроется уникальный по формату магазин «Мульт». В нем будут собраны игрушки и детские товары, созданные по самым популярным российским анимационным фильмам и сериалам.

Ми-ми-мишки и Лунтик, Фиксики и Барбоскины, Маша и Медведь, девочки-волшебницы из мультфильма «Сказочный патруль», а также «Три богатыря», «Бумажки», «Дракоша Тоша», «Смешарики» и еще десятки героев из любимых мультфильмов собрались на ярких полках магазина «Мульт» на первом этаже ЦДМ на Лубянке. В ассортименте магазина — куклы, мягкие игрушки, книги, конструкторы, пазлы, канцелярская продукция и многое другое — более 10 000 наименований товаров.

Поставщики магазина — официальные лицензиаты крупнейших анимационных студий и брендов нашей страны. Именно поэтому здесь куклы похожи на своих мультипликационных прототипов — ни один ребенок не уйдет отсюда разочарованным.

Открытие в центре Москвы второго магазина «Мульт» приурочено ко дню рождения российского телеканала «МУЛЬТ», которому 1 июня исполнится 4 года.

Первый магазин «Мульт» открылся в декабре прошлого года в столичном ТРЦ «Ривьера». «В отличие от многих магазинов, в которые заглядывают, проходя мимо, к нам едут целенаправленно, — рассказывает директор магазина Сергей Ефимов . — Часто даже не в выходные, когда традиционно ходят за покупками, а в будни родители приезжают и по заказу детей покупают те или иные игрушки».

"Отечественная анимация стремительно набирает популярность не только в России, но и за рубежом. А вместе с ней развивается и индустрия лицензионных товаров, — говорит Александр Саблуков , генеральный директор компании «Ноль Плюс Медиа», развивающей проект магазинов «Мульт». — Именно поэтому мы считаем открытие магазина в ЦДМ на Лубянке, в туристическом центре столицы, важным шагом не только в развитии сети, но и российской индустрии лицензирования в целом".

Магазин «Мульт» в ЦДМ на Лубянке работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Адрес магазина: Театральный проезд, 5/1, первый этаж.