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«Сексуальности не больше, чем у мебели»: Дженнифер Лопес опять неудачно разделась
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«Сексуальности не больше, чем у мебели»: Дженнифер Лопес опять неудачно разделась 

Teleprogramma.pro 51 минуту назад
Фото: Teleprogramma.pro
Дженнифер Лопес фото: MJT/AdMedia/globallookpress.com  В чем главный секрет Дженнифер? В непоколебимой уверенности в себе. «Люди говорили мне, что я должна скинуть несколько килограммов, — рассказала звезда в недавнем интервью. — А иногда мне говорили, как вести себя. В конце концов я стала всем отвечать: „Я — это я. И выгляжу я вот так, и никак иначе“. Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Певица выбрала наряд итальянского дизайнера Roberto Cavalli. Без обид, но Дженнифер напоминает кожаное кресло, на которое набросили плюшевую накидку в тон. Даже лифчик, выглядывающий из выреза, не делает образ волнующим — сексуальности у Лопес в этом наряде не больше, чем у мебели. Грубая фактура кожи и неоднозначный цвет убивают все очарование.
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