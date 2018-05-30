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Как сделать интерьер незабываемым: 6 секретов элегантности
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Как сделать интерьер незабываемым: 6 секретов элегантности 

Roomble.com 56 минут назад
Фото: Roomble.com
Многие понятия мы причисляем к эмпирическим, хотя они вполне приземлённые и понятные. Сегодня мы поговорим как раз о таком понятии, вернее, о явлении элегантности в интерьере. Оказалось, что описать её и даже вывести некое подобие формулы вполне возможно. У нас получилось шесть составляющих, в союзе которых и рождается элегантность.
Благородство
Основная характеристика элегантности — это хорошая наследственность. В интерьере это проявляется в пропорциональности форм, органичности сочетаний и качестве используемых материалов. Для демонстрации мы выбрали коллекцию предметов от итальянской фабрики San Giacomo, как раз специализирующейся на подобных решениях.
Простота
Сложностей нам хватает в жизни, а в интерьере всё должно быть просто. Определить простоту легче лёгкого — она в логичности: смотрите на предмет, и если вам не приходится задумываться о его назначении, значит, он простой. Элегантность в интерьере так и проявляется. Заходя в комнату, человек не должен анализировать мебель на предмет функционального назначения — журнальный столик это, банкетка или пуфик.
Спокойствие
Серый, бежевый и коричневый оттенки сами по себе создают элегантный фон и могут быть самодостаточными. Однако даже если добавить к ним 1-2 ярких предмета мебели, эффект не стирается, а становится лишь острее. Кстати, серый и бежевый сейчас вызывают особый интерес у дизайнеров. Именно этому дуэту пророчат большое и долгое будущее в интерьерах.
К примеру, на недавно завершившейся выставке Salone del Mobile в Милане итальянская фабрика San Giacomo, создающая минималистичные коллекции фантастической красоты и технологичности, представила целое море новинок как раз в этих двух оттенках.
Расслабленность
Элегантная юбка не та, что правильно скроена, а та, в которой женщина чувствует себя королевой, не боится подниматься по лестнице или садиться в низкое кресло. То же правило касается интерьера. Да, он должен быть идеальным, но поверьте, это возможно.
Это понятие от спокойствия отличается в первую очередь физической комфортностью. Если диван выглядит стильно, сделан из качественных материалов, обтянут тканью в правильной нейтральной гамме, но сидеть на нём дольше 20 минут невозможно, забудьте об элегантности — пытки болями в шейном отделе позвоночника в это понятие не входят.
Строгость
Говоря об элегантности в интерьере, мы не можем пройти мимо некоторой сдержанности и даже строгости, свойственной этому понятию. Проявляется это в ограничении использования принтов (вплоть до полного их отсутствия), живописи («разрешённый» список весьма узок), ярких оттенков и особенно эффектного текстиля.
Вряд ли Коко Шанель (или любой другой эталон элегантного стиля) надела бы юбку с леопардовым принтом и пиджак с двусторонними пайетками-хамелеонами. В определённых условиях подобный максимализм может быть уместен и даже желателен, но в вопросах элегантности интерьеров он совершенно неприемлем.
Плавность
Представьте себе классическое кресло, удалите всё лишнее, сгладьте неровности — и вот она, плавность. Перетекание спинки в подлокотники, изголовья в ножки, подстолья в столешницу. Плавность нужна не для красивой картинки, а для лёгкости восприятия, ухода от вычурности, чрезмерности и, как следствие, стресса. Плавность в интерьере — это обещание спокойного течения времени, глубокого сна и утренней свежести.
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