Лига Европы изменила свой стиль

В обновленной версии представлены новые стиль, дизайн и гимн.

Ключевые элементы — цвет и логотип — остались без изменений. Однако некоторые детали внешнего вида потерпели изменения. В частности, вместо «волны энергии», изображающей связь между игроками и болельщиками, теперь будет использоваться сочетание ломаных линий и плоскостей.

Также у турнира появится новый гимн и официальный мяч.

В минувшем сезоне-2017/18 победителем Лиги Европы стал мадридский «Атлетико».

Ранее легендарный голкипер «Баварии» раскритиковал футболистов за слезы.