Лига Европы изменила свой стиль 

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел ребрендинг Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
В обновленной версии представлены новые стиль, дизайн и гимн.
Ключевые элементы — цвет и логотип — остались без изменений. Однако некоторые детали внешнего вида потерпели изменения. В частности, вместо «волны энергии», изображающей связь между игроками и болельщиками, теперь будет использоваться сочетание ломаных линий и плоскостей.
Также у турнира появится новый гимн и официальный мяч.
В минувшем сезоне-2017/18 победителем Лиги Европы стал мадридский «Атлетико».
Ранее легендарный голкипер «Баварии» раскритиковал футболистов за слезы.